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Юнацька збірна України грою із Словаччиною завершить виступ у відборі Євро-2025 (U-17)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Юнацька збірна України грою із Словаччиною завершить виступ у відборі Євро-2025 (U-17)
Україна втратила шанси на здобуття путівки до фінального турніру Євро-2025 (U-17)

Гра розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ

Сьогодні, 25 березня юнацька збірна України U-17 (футболісти не старші 2008 року народження) проведе третій поєдинок другого раунду відбору Євро-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті потрапили до групи А1 разом з Італією, Хорватією та Словаччиною. Матчі цього мінітурніру проходять у Хорватії, а до фінальної стадії вийде лише переможець групи.

Підопічні Олександра Ситника програли господарям (1:2) та Італії (1:2), після чого втратили шанси на здобуття путівки до фінального турніру. Сьогодні в місті Сесвете вони зустрінуться з однолітками із Словаччини.

Гра розпочнеться о 16:30 за київським часом. Пряма трансляція відбудеться на YouTube-каналі УАФ.

Склад юнацької збірної України U-17

Воротарі: Кирило Хадасевич («Вольфсбург», Німеччина), Єгор Крапівін («Еспаньйол», Іспанія), Федір Ткаченко («Бетіс», Іспанія).

Захисники: Єгор Костюк, Ярослав Милокост, Нікіта Калюжний, Єгор Оніщук (усі – «Шахтар» Донецьк), Арсен Залипка («Рух» Львів), Микита Мельник («Імолезе», Італія), Олександр Ткаченко («Вердер», Німеччина).

Півзахисники: Павло Люсін («Динамо» Київ), Артем Зубрій, Олександр Середа (обидва – «Шахтар» Донецьк), Мухаммад Джурабаєв («Рух» Львів), Артем Мурадян («Боруссія» М, Німеччина), Микола Петровський («Штутгарт», Німеччина), Ілля Кутья («Гайдук», Хорватія), Андрій Гамзик («Баєр», Німеччина), Арсеній Шишкевич («Ріу Аве», Португалія).

Нападники: Дмитро Зудін («Гайдук», Хорватія), Максим Кучерявий («Динамо» Київ).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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