Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА, – Шевченко

Шевченко подякував тим національним асоціаціям, які проголосували за нього й за Україну

Андрій Шевченко не зміг обратися до виконкому УЄФА

Президент УАФ Андрій Шевченко прокоментував учорашні вибори до Виконкому УЄФА, які відбулися під час 49-го конгресу організації в Белграді. Про це повідомляє «Главком».

«Протягом усього життя та карʼєри я керуюся головним принципом – спортивним. Я звик боротися чесно, відкрито та прозоро. Я з футболу і я про футбол. Проте, на жаль, останніми днями ми отримали певні сигнали про те, що через політичні аспекти Україну та мене особисто не хочуть бачити в керівному органі УЄФА. Це підтвердилося подальшими подіями на самому Конгресі», – переконаний Шевченко.

Він також подякував тим національним асоціаціям, які проголосували за нього й за Україну.

«Ми не змінимо своєї позиції та продовжимо реформи в нашому футболі. Також ми й надалі вестимемо міжнародну комунікацію в інтересах нашої держави та футбольної спільноти», – зазначив Андрій Шевченко.

Як повідомлялося, Андрій Шевченко не зміг обратися до виконкому УЄФА.

3 квітня, у Белграді пройшов черговий Конгрес УЄФА, у ході якого відбулось голосування за нових членів виконкому організації.

Одним з претендентів був президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко.

Однак, він посів лише 4-те місце з 5. До Виконкому УЄФА змогли обратися лідери голосування – Абал Рафаель Лузан (Іспанія) та Моше Зуарес (Ізраїль).

Шевченка підтримали 15 європейських країн-асоціацій, 39 проголосували проти.

Отже, протягом наступних 2 років Україна не матиме права голосу у виконкомі УЄФА.

Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що російські команди будуть повернуті на міжнародну арену після завершення війни.

«Щодо російських команд, то я говорив багато разів, але можу повторити. Хоча якщо я повторю, у вас однаково будуть сумніви. Коли війна закінчиться, їх буде повернуто», – сказав Чеферін на прес-конференції за підсумками конгресу УЄФА в Белграді.

Російські клуби та збірні відсторонені від участі у турнірах під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року через російську агресію проти України.

Нагадаємо, що Росію було відсторонена від жеребкування кваліфікації чемпіонату світу з футболу. Таким чином, країна-агресор втратила можливість зіграти у фінальній частині чемпіонату світу з футболу.