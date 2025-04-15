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У Норвегії найкращого гравця матчу відзначили 23-кілограмовою тушею свині

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Норвегії найкращого гравця матчу відзначили 23-кілограмовою тушею свині
Ларсен відзначився хет-триком і був визнаний найкращим гравцем матчу
фото: tycsports.com

«Вархауг» вирішив влаштувати своєрідне суперництво з сусідами з «Брюне» за статус «справжніх фермерів»

Гравець норвезького «Брюне» Хайне Осен Ларсен був визнаний найкращим гравцем матчу та отримав за це 23-кілограмову тушу свині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на tycsports.com.

У неділю, 13 квітня, «Брюне» на виїзді обіграв «Вархауг» із 4-го норвезького дивізіону у Кубку країни (4:0).

Ларсен відзначився хет-триком і був визнаний найкращим гравцем матчу. В нагороду за це він отримав 23-кілограмову тушу свині.

Раніше воротар «Брюне» де Бур отримав 4 упаковки яєць як приз найкращому гравцю.

Після цього «Вархауг» вирішив влаштувати своєрідне суперництво з «Брюне» за статус «справжніх фермерів». «Брюне» і «Вархауг» базуються в одній провінції Норвегії – Ругаланні.

«Ми зрозуміли, що нам треба діяти крутіше, ніж Брюне. Справжні фермери – з Вархауга», – заявив гендиректор «Вархаугу» Сігрід Лоде Кнутсен.

Нагадаємо, голкіпер «Брюне» Ян де Бур був визнаний найкращим гравцем матчу чемпіонату Норвегії проти «Буде-Глімта» і отримав доволі незвичайний приз від спонсора своєї команди.

Зустріч першого туру відбулася в неділю, 30 березня, і завершилася з рахунком 1:0 на користь «Буде-Глімта».

Як нагороду де Буру, який відбив пенальті та зробив ще три сейви, вручили чотири десятки яєць.

Варто зазначити, що такий незвичний приз де Бур отримав від спонсора «Брюне» – компанії Steinsland & Co, яка спеціалізується на постачанні яєць і курчат.

Теги: Норвегія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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