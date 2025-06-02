Новий президент Польщі Навроцький раніше брав участь у фанатських бійках – ЗМІ

ЗМІ стверджують, що Навроцький брав участь у масштабній бійці між фанами гданської «Лехії» та познанського «Леха»

Новий президент Польщі Кароль Навроцький понад п'ятнадцять років (з 2001 до 2016) виступав за аматорський футбольний клуб «Екс-Седльце Гданськ», боксував, а також мав зв'язок з кількома ультрас-групами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Трибуну».

ЗМІ стверджують, що свого часу Навроцький брав участь у масштабній бійці між фанами гданської «Лехії» та познанського «Леха». Як повідомили Wirtualna Polska та Onet, історична ситуація для польських ультрас трапилася у 2009.

Бійка 25 жовтня у місті Рембехово, неподалік від Гданська, того року сталася після символічної домовленості – так званні «устки» в Польщі. Згідно з джерелами, вболівальники двох клубів зіштовхнулися у битві 70 на 70, переможцями з якої вийшли саме представники «Лехії» з Каролем, а їх опоненти вперше за весь час програли у подібному «змаганні».

Тоді він був молодшим співробітником Інституту національної пам'яті, який очолив у 2021 році. Зазначається і те, що деякі фігуранти цієї масштабної бійки згодом відправилися до в'язниці, адже члени групи ChWM, до якої входив і Навроцький, славилися своїм зв'язком з поширенням наркотичних речовин.

Коли ж звістки про його минуле знову з'явилися у інформаційному полі, то Каролю та членам його передвиборчої кампанії довелося відповідати на незручні питання журналістів.

Прямо розповідати про свою участь у події 2009 року він не став. Навроцький лиш підтвердив своє зацікавлення «благородними формами боротьби». Натомість TVPworld зазначила, що новий президент Польщі пов'язував свої ультрас-захоплення саме з зацікавленням у боксі. До того ж, ще і називав себе колишнім чемпіоном з боксу у важкій вазі.

Керівник передвиборчого штабу Павел Шефернакер теж став на захист свого представника. Він стверджував, що у нього немає причин соромитися свого минулого, і що це вже не актуально в контексті його президентської кампанії і ніяк не може визначати політичної компетенції Кароля.

Звичайно, цей випадок вже не призведе до кримінальної відповідальності. За організовані бійки за статтею 158 кримінального кодексу Польщі передбачено п'ять років позбавлення волі (або 8 за статтею 159 через використання зброї), на які його опоненти не можуть сподіватися. Все через завершення строку дії злочину – до 5 років для порушень вчинених до 2023.

Навіть за 159 статтею його притягнути до відповідальності не вдасться, адже щодо Кароля не було розпочато жодного впровадження.

Реакція прем'єр-міністра Дональда Туска була негайною після появи старих перипетій ще тоді кандидата у президенти: «Вперше в історії Польщі ми маємо кандидата в президенти, який не може приховати свої прямі зв'язки зі злочинним світом». На це представники «ПіС» відповіли просто – розкритикували час викриття «бійцівського» минулого їх фаворита.

Нагадаємо, Державна виборча комісія Польщі (PKW) опрацювала 100% протоколів. За результатами підрахунку голосів Навроцький отримав підтримку 50,89% виборців, Рафал Тшасковський – 49,11%.

Націонал-консерватор, кандидат від партії «Права і справедливості» Навроцький переміг на виборах з результатом понад 10,6 млн голосів по всій країні. Лівого ліберала, кандидата від правлячої коаліції прем'єр-міністра Дональда Туска, та мера Варшави Рафала Тшасковського обрали трохи більше як 10,2 млн поляків.