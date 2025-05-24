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Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Кандидат у президенти Польщі втрапив у скандал через незвичайний жест на дебатах
Жест Навроцького, який викликав запитання у глядачів
фото: скріншот із відео

Кароля Навроцького звинуватили у вживанні наркотиків

Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький потрапив у скандал на дебатах, у зв'язку з чим його запідозрили нібито в наркозалежності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Onet Wiadomosti.

У якийсь момент на дебатах Навроцький закрив обличчя однією рукою, а іншу підніс до рота. У соцмережах через це почалися спекуляції і його запідозрили в наркотичній залежності. Але кандидат у президенти Польщі пояснив дивний жест. Він зізнався, що взяв жувальну гумку.

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«Я взяв жуйку, жуйку», – сказав він журналістам.

Покинувши студію, Навроцький не побажав відповідати на подальші запитання щодо цієї теми.

За даними польського ЗМІ wPolitice, політик потягнувся за нікотином. Водночас глава його штабу Павло Шефернакер повідомив, що це був снюс, який Навроцький називав нікотиновою жуйкою.

«А тих, у кого є якісь нездорові пропозиції, запрошують пройти відкриті тести на фізичну форму і здоров'я», – додав Шефернакер.

Снюс – це різновид бездимного тютюну, що виробляється у Швеції та користується там великою популярністю. На відміну від традиційних цигарок чи сигар, снюс не курять, його вживають, поміщаючи невеличкий мішечок (або розсипчастий тютюн) під верхню губу. Там він повільно вивільняє нікотин та інші речовини. У країнах ЄС, за винятком Швеції, продаж снюсу разом із тютюном заборонений. Однак нікотинові пакетики без тютюну іноді називають снюсом, і вони легальні в Польщі.

Нагадаємо, фінальні дебати між мером Варшави Рафалом Тшасковським та праворадикальним кандидатом Навроцьким не принесли «вирішального нокауту» напередодні другого туру президентських виборів у Польщі, запланованого на 1 червня.

Також директор Інституту національної пам'яті Польщі, кандидат у президенти країни Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він підписав декларацію, згідно з якою зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської «Конфедерації» Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів. 

 

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Теги: скандал Польща вибори президент

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