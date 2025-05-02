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США відправляють спостерігачів до Румунії на повторні президентські вибори

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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США відправляють спостерігачів до Румунії на повторні президентські вибори
Американські спостерігачі поспілкуються з румунською владою і будуть присутні на виборчих дільницях
фото: Reuters

Увага адміністрації США до Румунії посилилась після скасування результатів першого туру виборів президента

Сполучені Штати направили команду спостерігачів за виборами до Румунії напередодні повторних президентських виборів. Про це заявив високопосадовець США на тлі критики у Вашингтоні рішення скасувати початкове голосування 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

4 травня у Румунії відбудеться перший тур президентських виборів замість скасованого через іноземне втручання минулоріч.

Увага адміністрації США до Румунії посилилась після скасування результатів першого туру виборів президента в грудні 2024 року через іноземне втручання та зняття антизахідного кандидата Келіна Джорджеску.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс раніше розкритикував румунську владу за таке рішення, висловивши сумніви в стані демократії в країні.

Представник Федеральної виборчої комісії США Джеймс Е. Трейнор III, який прибув до Румунії, сказав, що американські спостерігачі поспілкуються з румунською владою і будуть присутні на виборчих дільницях.

«Як сказав віцепрезидент Венс, сталися деякі сумнівні речі... але в кінцевому підсумку важливо виявити, що це за іноземні впливи, тому що найгірше, що може статися з демократією, – це коли зовнішні впливи заглушають голос народу», – додав він.

Румунська влада наразі не коментувала прибуття спостерігачів зі США.

Нагадаємо, кандидат у президенти Румунії Віктор Понта заявив, що припинить експорт українського зерна через чорноморські порти країни, якщо його оберуть, щоб захистити місцевих фермерів  та пообіцяв захищати сусідню Молдову у разі російської атаки.

Експремʼєр Румунії заявив, що виступає за допомогу Україні, зокрема шляхом транзиту зброї та навчання українських пілотів, але не підтримує транзит українського зерна.

«Останніми роками здійснювалась політика надання переваги українському зерну з погляду доступу до портових потужностей на шкоду румунському зерну, і румунські фермери сильно постраждали від цього», – розповів Понта.

Румунія допомогла експортувати приблизно 29 мільйонів тонн українського зерна через свій чорноморський порт Констанца за три роки повномасштабної війни РФ, ставши основним альтернативним маршрутом для України.

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Теги: Румунія вибори США

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