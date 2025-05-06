У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа

Раніше Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини

Зранку, 6 травня, Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером

Бундестаг спробує з другої спроби обрати нового канцлера Німеччини у вівторок у другій половині дня. Про це повідомляє низка німецьких медіа, передає «Главком».

За інформацією парламентських кіл, отриманою виданням, ХДС/ХСС, партія Мерца, хоче провести другий тур сьогодні. Для цього необхідно скоротити терміни другого туру, що, своєю чергою, вимагає двох третин голосів депутатів.

Це означає, що коаліція ХДС/ХСС та СДПН (Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца), буде залежати від Лівої партії або «Альтернативи для Німеччини».

За інформацією фракції ХДС/ХСС, всі парламентські фракції домовилися завершити вибори канцлера до п'ятниці.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу було заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером. Однак здійснити цього не вдалося, оскільки Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

На парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.