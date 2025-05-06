Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
Раніше Мерц відмовився від другого туру голосування на виборах канцлера Німеччини
фото: Associated Press

Зранку, 6 травня, Бундестаг провалив голосування за обрання Мерца канцлером

Бундестаг спробує з другої спроби обрати нового канцлера Німеччини у вівторок у другій половині дня. Про це повідомляє низка німецьких медіа, передає «Главком».

За інформацією парламентських кіл, отриманою виданням, ХДС/ХСС, партія Мерца, хоче провести другий тур сьогодні. Для цього необхідно скоротити терміни другого туру, що, своєю чергою, вимагає двох третин голосів депутатів.

Це означає, що коаліція ХДС/ХСС та СДПН (Соціал-демократична партія канцлера Олафа Шольца), буде залежати від Лівої партії або «Альтернативи для Німеччини».

За інформацією фракції ХДС/ХСС, всі парламентські фракції домовилися завершити вибори канцлера до п'ятниці.

Нагадаємо, у Німеччині через пів року після розпаду парламентської більшості офіційно сформували нову правлячу коаліцію. 5 травня було утворено п’яту в історії країни чорну-червону коаліцію. Це сталося через десять тижнів після федеральних виборів.

Перед підписанням угоди Мерц заявив, що коаліція прагне рухати Німеччину вперед «завдяки реформам та інвестиціям». За його словами, Європа очікує, що Німеччина знову внесе вагомий внесок у спільну справу.

Перше випробування для нового альянсу було заплановано сьогодні, 6 травня, – обрання лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца десятим федеральним канцлером. Однак здійснити цього не вдалося, оскільки Нижня палата парламенту Німеччини не змогла з першої спроби обрати лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца новим канцлером Німеччини.

За Мерца віддали свої голоси 310 депутатів, з 316 необхідних. Проти були 307, ще троє утрималися.

На парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

Читайте також:

Теги: Німеччина вибори Фрідріх Мерц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що партії візьмуться за роботу «з першого ж дня»
Партії Мерца та Шольца офіційно підписали коаліційну угоду
Вчора, 16:53
Кандидати на посаду президента Румунії Джордже Сіміон та Нікушор Дан
Чи стане президентом Румунії друг Трампа, який є персоною нон грата в Україні? Сусіди
Вчора, 10:17
Раніше президент США заявляв, що не виключає можливості балотуватися на третій термін
Трамп розкрив плани щодо третього президентського терміну
4 травня, 18:35
Зарплатня у Німеччині продовжує зростати
Середня зарплата у Німеччині у 2025 році: скільки можна отримати
30 квiтня, 10:16
Статки Єрмолаєва до повномасштабної агресії РФ становили понад $200 млн
Санкції – не проблема. Мільйонер з Дніпра переписав півтора десятка компаній на довірену особу
29 квiтня, 22:08
Карні позиціонував себе як антитрампіст, зосередившись у своїй передвиборчій кампанії на відносинах зі Сполученими Штатами
Ліберальна партія перемогла на парламентських виборах у Канаді
29 квiтня, 09:58
Німецький доброволець на псевдо Шайні: «Я хотів поставити крапку у своїй пасивності, [тому що] більше не міг виносити несправедливість»
«Я хочу захистити Європу від РФ». Німецькі добровольці розповіли, чому боронять Україну
17 квiтня, 16:49
Під час дебатів у Канаді Карні вперше зіткнувся з головним суперником
Вибори в Канаді. Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах
17 квiтня, 03:12
Чоловік, який обіймав німецького канцлера, перебував під дією наркотиків
У Німеччині суд оштрафував на 4,5 тис. євро чоловіка, який обійняв Шольца
15 квiтня, 21:31

Політика

Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені
Ізраїль вдруге за добу вдарив по хуситах: знищено аеропорт в Ємені
Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
Фрідріха Мерца обрано канцлером Німеччини з другої спроби
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
У Німеччині сьогодні відбудеться друга спроба обрати канцлера – медіа
МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
МЗС попередило іноземних військових про наслідки за участь у параді в Москві
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
«Немає такої країни». Кандидат у президенти Польщі спалив прапор ЄС
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву
Кадиров йде у відставку? Голова Чечні зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
214K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
78K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2025
72K
Трамп зробив гучну заяву про підрив «Північних потоків»
48K
Крупа з-за грат розпочинає «велике будівництво» у Хмельницькому
17K
Був чемпіоном світу. Пішов з життя легендарний аргентинський футболіст
16K
Угода про копалини з американцями. Депутати викликають на килим урядовицю, яка підписала документ

Новини

В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
Сьогодні, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
Сьогодні, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
Вчора, 21:06
Європейські санкції не працюють: імпорт російського чавуну зріс на 90% – Metal Miner
Вчора, 12:57
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:32
У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
1 травня, 03:05

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua