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Хто може стати наступним президентом США після Трампа: аналіз Hill

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Хто може стати наступним президентом США після Трампа: аналіз Hill

Hill: Син Трампа може поборотися за місце батька у Білому домі після його відходу

Американське видання Hill виклало список із семи можливих претендентів на роль наступника Дональда Трампа від республіканців на виборах президента у 2028 році, включивши до цього переліку його старшого сина. Про це пише «Главком» із посиланням на публікацію Hill.

«Старший син Трампа, Дональд Трамп-молодший, минулого тижня натякнув, що не виключає можливої ​​участі у виборах», – пише видання. Однак видання вважає, що непогані шанси має і віцепрезидент Джей Ді Венс. В інтерв'ю NBC Трамп натякнув, що Венс може стати його наступником у 2028 році, але не став відкрито підтримувати його, лише сказав: «Я думаю, що (Венс, – «Главком») фантастичний, блискучий хлопець».

Серед інших кандидатів – держсекретар Марко Рубіо, міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем та три губернатори. Усі вони є представниками європеоїдної раси, немає жодного темношкірого кандидата.

Раніше в інтерв'ю телеканалу NBC News Трамп спростував інформацію про те, що планує балотуватись на третій термін. Він дав зрозуміти, що має намір залишити Білий дім після закінчення другого терміну і не намагатиметься повернутися на цю посаду.

Наприкінці квітня президент США Дональд Трамп сказав, що нібито не хоче порушувати Конституцію, яка забороняє обиратися на президентську посаду понад два рази

Син президента США Дональд Трамп-молодший повідомив, що, можливо, візьме участь у виборах глави держави у 2028 році

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Теги: вибори Дональд Трамп президент Марко Рубіо син

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