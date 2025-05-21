Туск заявив про «підозрілі маневри» корабля РФ біля Польщі

Після втручання польських військових корабель поплив до одного з російських портів

Корабель з «тіньового флоту» Росії, який перебуває під санкціями, здійснював підозрілі маневри біля електрокабелю, що з'єднує Польщу зі Швецією. Як передає «Главком», про це написав прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Політик заявив, що після успішного втручання польських військових корабель поплив до одного з російських портів. На місце інциденту направили розвідувальний корабель ВМС Польщі ORP Heweliusz.

Нещодавно країни-члени НАТО вирішили посилити контроль за діями російського військово-морського флоту в Балтійському морі, маючи намір обмежити доступ російських судів. Наприклад, Швеція впровадила нову версію протикорабельної ракети «Marks 3» , що здатна перешкоджати виходу російських кораблів з портів Санкт-Петербурга та Калінінграда. Далі Міноборони Великої Британії задіяло підводний човен для спостереження за російським океанографічним судном «Янтар» у протоці Ла-Манш.

Нагадаємо, уранці 26 січня в Балтійському морі виявили пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель «Латвійського державного центру радіо й телемовлення» (LVRTC). У компанії пояснили, що система моніторингу передачі даних центру зафіксувала перебої в передачі даних на ділянці Вентспілс-Готланд. LVRTC продовжує надавати послуги з використанням інших маршрутів передачі даних.

До слова, Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі. Служба державної безпеки Швеції проводить розслідування пошкодження кабелю, який пролягає між Швецією та Латвією в Балтійському морі.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Королівський військово-морський флот виявив російський шпигунський корабель «Янтар» у Ла-Манші, який цього тижня увійшов у води країни.

До слова, Служба безпеки затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу «тіньового» флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у треті країни награбованого українського зерна. За матеріалами справи, наприкінці 2024 року суховантаж вивіз з порту Севастополя 5 тис. тонн пшениці, яку викрали на тимчасово окупованій території півдня України.