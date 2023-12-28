Очільник Міністерства молоді і спорту прокоментував роздачу повісток в спортзалах

«Для мене це нічим не відрізняється від ситуацій, коли представники ТЦК ходять по квартирах чи по ресторанах»

З початку грудня в мережі почали з'являтися відео, як працівники ТЦК ходять по спортзалах та вручають повістки. Виконувач обов'язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний в інтерв'ю BBC заявив, що підтримує подібні заходи.

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На думку в.о. міністра, працівники ТЦК виконують свою роботу. Тож спортивні заклади не повинні бути виключенням.

«Для мене це нічим не відрізняється від ситуацій, коли представники ТЦК ходять по квартирах чи по ресторанах. Зрозуміло, що вони працюють там, де вони бачать, що є люди, які мають певну підготовку. В принципі, це їхня робота, я не можу їх за це засудити. Я не вважаю, що прийти до зали це щось надзвичайне. Просто в новинах про це повідомляють з такою конотацією, нібито йдеться про якесь покарання: що прийшли і тебе спіймали. Інформаційне поле саме формує образ працівників ТЦК як посланців чогось злого. Я вважаю, це неправильно», – сказав він.

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Крім того, Матвій Бідний розповів про нещодавній візит працівників ТЦК до управління Укрспортзабезпечення.

«До нас в Укрспортзабезпечення нещодавно прийшли, понад 200 повісток вручили. І спортсмени, і тренери сходили для уточнення даних. Когось з них викликали, вони пішли на навчання. Всі ми розуміємо, що, як кажуть сьогодні, кожному доведеться взяти в руки зброю. Ми маємо бути до того готовими», – зазначив Бідний.

Нагадаємо, у тренажерні зали різних міст України почали приходити представники ТЦК та СП. Зокрема, чоловікам та тренерам, які прийшли на тренування видавали повістки.

Згодом у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.