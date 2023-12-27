В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію

Нардепка Бобровська каже, законопроєкт розроблявся останні шість місяців, а норми, які в ньому були – суперечливі та дискусійні

Профільний комітет з питань нацбезпеки та оборони, через який проходили всі попередні драфти законопроєкту про удосконалення мобілізації, шокований через опублікований Кабміном варіант законопроєкту № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це заявила в коментарі «Главкому» нардепка, член комітету Соломія Бобровська з «Голосу».

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Бобровська каже, законопроєкт розроблявся останні шість місяців, а норми, які в ньому були – суперечливі та дискусійні. Натомість, за словами нардепки, зареєстровану Кабміном версію законопроєкту члени комітету з питань нацбезпеки та оборони не отримали.

«Тому я зі здивуванням побачила в ньому багато зовсім нових речей – наприклад, про те, що Нацполіція має право затримувати людину від трьох годин до трьох діб для уточнення даних щодо військового квитка. Або «драконівські» штрафи за ухиляння від отримання повістки – ми ж розуміємо, що людям, які не працюють в Печерському чи Шевченківському районі Києва, такі гроші, як 200 тис. грн, ніколи не надходять навіть за рік. Всі добре знають ширину та глибину української корупції і особистісного фактора, і очевидно, що виникає величезний простір для зловживань», – пояснила нардепка.

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На думку Бобровської, великі питання викликають обмеження конституційних прав людини, прописані в законопроєкті.

«Попри те, що я є прихильницею мобілізації і того, що мають бути готові воювати всі, це має вигляд просто якогось закручування гайок. Плюс обурює спосіб, в який було зареєстровано цей проєкт – на Різдво, коли думають, що це все пройде непоміченим. Подавати такий масив інформації без жодного коментаря Міноборони і «слуг народу» – це нонсенс. Багато речей, які там записані, треба ще регулювати підзаконними актами, але ми насправді чекаємо пояснень на комітеті», – зауважила вона.

Нагадаємо, попри діджиталізацію процесу мобілізації, уряд все ж таки пропонує у новому законопроєкті № 10378 наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки. Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки. До слова, голова Нацполіції Іван Вигівський вже відреагував на можливі повноваження поліцейських.

Також в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

Як зазначив глава комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, прийняття законопроєкту про мобілізацію може змусити багатьох українців обірвати зв’язки з державою, що буде мати серйозні негативні наслідки для економіки нашої країни.