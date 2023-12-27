Головна Країна Політика
search button user button menu button

В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію
Нардепка каже, положення, що прописані в законопроєкті, обмежують конституційні права людини
фото з відкритих джерел

Нардепка Бобровська каже, законопроєкт розроблявся останні шість місяців, а норми, які в ньому були – суперечливі та дискусійні

Профільний комітет з питань нацбезпеки та оборони, через який проходили всі попередні драфти законопроєкту про удосконалення мобілізації, шокований через опублікований Кабміном варіант законопроєкту № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Про це заявила в коментарі «Главкому» нардепка, член комітету Соломія Бобровська з «Голосу».

Бобровська каже, законопроєкт розроблявся останні шість місяців, а норми, які в ньому були – суперечливі та дискусійні. Натомість, за словами нардепки, зареєстровану Кабміном версію законопроєкту члени комітету з питань нацбезпеки та оборони не отримали.

«Тому я зі здивуванням побачила в ньому багато зовсім нових речей – наприклад, про те, що Нацполіція має право затримувати людину від трьох годин до трьох діб для уточнення даних щодо військового квитка. Або «драконівські» штрафи за ухиляння від отримання повістки – ми ж розуміємо, що людям, які не працюють в Печерському чи Шевченківському районі Києва, такі гроші, як 200 тис. грн, ніколи не надходять навіть за рік. Всі добре знають ширину та глибину української корупції і особистісного фактора, і очевидно, що виникає величезний простір для зловживань», – пояснила нардепка.

На думку Бобровської, великі питання викликають обмеження конституційних прав людини, прописані в законопроєкті.

«Попри те, що я є прихильницею мобілізації і того, що мають бути готові воювати всі, це має вигляд просто якогось закручування гайок. Плюс обурює спосіб, в який було зареєстровано цей проєкт – на Різдво, коли думають, що це все пройде непоміченим. Подавати такий масив інформації без жодного коментаря Міноборони і «слуг народу» – це нонсенс. Багато речей, які там записані, треба ще регулювати підзаконними актами, але ми насправді чекаємо пояснень на комітеті», – зауважила вона.

Нагадаємо, попри діджиталізацію процесу мобілізації, уряд все ж таки пропонує у новому законопроєкті № 10378 наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки. Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки. До слова, голова Нацполіції Іван Вигівський вже відреагував на можливі повноваження поліцейських.

Також в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

Як зазначив глава комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, прийняття законопроєкту про мобілізацію може змусити багатьох українців обірвати зв’язки з державою, що буде мати серйозні негативні наслідки для економіки нашої країни.

Читайте також: Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Теги: мобілізація війна права людини ЗСУ повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
Сили оборони знищили три Су-34, новий глава МЗС Польщі відвідав Київ. Головне за 22 грудня
22 грудня, 21:00
За словами Залужного, наступний рік відрізнятиметься від 2023-го з огляду на зміну технологій ведення війни
Залужний розповів, як зміниться хід війни в наступному році
Вчора, 16:33
Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину (відео)
Зеленський відвідав Херсон та Миколаївщину (відео)
29 листопада, 19:16
Сили ППО збили ворожу ракету
Стали відомі причини нічних вибухів у передмісті Дніпра
2 грудня, 07:41
«Путін не зупиниться»: Байден звернувся до Конгресу
«Путін не зупиниться»: Байден звернувся до Конгресу
6 грудня, 20:15
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
ЗСУ знищили ворожий бомбардувальник Су-24М в районі острова Зміїний
5 грудня, 19:14
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
7 грудня, 13:00
Глава держави відреагував на ракетну атаку РФ на Київ
Зеленський після нічної атаки РФ пояснив, що зараз найважливіше для України
13 грудня, 10:19
Повітряні сили пояснили, як захисникам вдалося збити одразу п'ять літаків РФ за кілька днів
Повітряні сили пояснили, як захисникам вдалося збити одразу п'ять літаків РФ за кілька днів
25 грудня, 18:51

Політика

В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію
В оборонному комітеті обурилися «сюрпризам» законопроєкту про мобілізацію
Зеленський пояснив, що допоможе Україні здолати РФ
Зеленський пояснив, що допоможе Україні здолати РФ
Справа Дубінського: Суд залишив нардепа в СІЗО
Справа Дубінського: Суд залишив нардепа в СІЗО
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися із втратою територій: МЗС відреагувало
Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися із втратою територій: МЗС відреагувало
Троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли – розслідування
Троє екснардепів перетнули кордон як волонтери і втекли – розслідування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Уряд пропонує правоохоронцям роздавати повістки: Нацполіція відповіла
28K
Посол ЄС в Австрії зробив несподівану заяву щодо вступу України до Євросоюзу
16K
На заводі Tesla робот напав на інженера
6815
Відправити 100 тис. правоохоронців на фронт? Голова Нацполіції прокоментував ідею
6806
Як рятувати мобілізацію? Тимошенко розказала, кого треба відправляти на фронт
6328
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч

Новини

Міненерго закликало промислові підприємства імпортувати електроенергію
Сьогодні, 13:34
Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу
Сьогодні, 13:10
Два роки допомоги ЗСУ. Фонд Порошенка оприлюднив звіт
Сьогодні, 10:47
У китайській гробниці знайшли таблицю множення віком 2300 років (фото)
Сьогодні, 08:42
Авіація ЗСУ вдарила по 17 базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:19
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua