Залужний розповів, чи підтримує запровадження електронних повісток в Україні

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що підтримує будь-який спосіб призиву людей до війська

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що не проти запровадження в Україні електронних повісток.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів», - підкреслив генерал.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Залужний додав, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає можливості оцінити, який спосіб краще.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.