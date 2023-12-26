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Залужний розповів, чи підтримує запровадження електронних повісток в Україні

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Залужний розповів, чи підтримує запровадження електронних повісток в Україні
фото з відкритих джерел

Головнокомандувач ЗСУ заявив, що підтримує будь-який спосіб призиву людей до війська

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний заявив, що не проти запровадження в Україні електронних повісток.

«Ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях. Якщо внаслідок електронних повіток ми їх отримаємо, це буде дуже добре. Якщо це буде здійснено якимось іншим чином, також це дуже добре. Але і Збройні сили України, і Генеральний штаб в цих питаннях знаходимся у ролі споживачів», - підкреслив генерал.

Залужний додав, що з відповідною пропозицією виступав не Генеральний штаб і не Збройні сили України, бо в них немає можливості оцінити, який спосіб краще.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити певні зміни щодо механізму вручення повісток. Про це йдеться у новому законопроєкті, зареєстрованому на сайті парламенту. Його автори прагнуть, щоб до ТЦК та СП можна було викликати також з допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Також повістки можуть приходити на електронну пошту.

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Теги: мобілізація Валерій Залужний повістка

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