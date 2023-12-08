Повістки у спортзалах: Закарпатський ТЦК зробив заяву

У ЦТК заявили, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну

Вручення повісток у спортзалах та інших закладах є законним

Вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів. Про це повідомили на сторінці Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

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У відомстві зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у своїй роботі представники ТЦК та СП керуються виключно Законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та іншим суміжним законодавством.

«На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють російських окупантів», – кажуть в ТЦК.

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Там зазначили, що вручення повістки не означає, що призовника одразу забирають на війну. – «Ні! Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися».

Крім того, повідомляється, що у ЗСУ є чимало військових спеціальностей, які не передбачають безпосередню участь у веденні бойових дій, але є важливими для підтримки фронту. Кожен може ознайомитися на сайті ЗСУ з переліком цих спеціальностей.

Нагадаємо, днями у Дніпрі працівники ТЦК навідалися до спортзалу. Повістки отримали відвідувачі та працівники залу. Згодом військкоми навідалися до оздоровчого закладу на Закарпатті. Мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток. На кадрах показали, як понад десять представників ТЦК крокували до комплексу у супроводі поліції.

Сьогодні працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві.