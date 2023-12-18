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Полтава запровадила графік видачі повісток

документ
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Полтава запровадила графік видачі повісток
Військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими
фото з відкритих джерел

Групи, які складаються зі співробітників військкомату та поліцейських, здійснюватимуть обхід вранці та ввечері

У Полтаві повістки військовозобов'язаним мешканцям працівники Територіальних центрів комплектування почнуть видавати за графіком. Про це йдеться в розпорядженні виконувача обов'язків мера Полтави Катерини Ямщикової та коментарі спікера обласного військкома Романа Істоміна для IPT.

Зокрема, групи, які складаються зі співробітників військкомату та поліцейських, здійснюватимуть обхід вранці та ввечері.

«Встановити графік роботи груп оповіщення на території Полтави з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00», – йдеться у розпорядженні.

При цьому наголошується, що для старостинських округів Полтавської громади буде розроблено окремий графік.

У Полтаві повістки військовозобов'язаним мешканцям працівники Територіальних центрів комплектування почнуть видавати за графіком
У Полтаві повістки військовозобов'язаним мешканцям працівники Територіальних центрів комплектування почнуть видавати за графіком
фото: скріншот

Також Ямщикова наказала виділяти співробітників поліції для роботи в групах оповіщення.

«Що стосується графіка – ТЦК та СП і до цього здійснювало адресне сповіщення переважно вранці та ввечері, коли громадяни вдома. У групах ТЦК та СП ходить поліція. І про те, щоб керівники ОСББ надавали доступ до під'їзду. Це такі два пункти, які допомагають ТЦК та СП виконувати наші завдання», – прокоментував розпорядження Роман Істомін.

Нагадаємо, військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроектом про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби. Також розглядають і мобілізацію для жінок.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.

Читайте також: Мобілізація в Україні: скільки людей ще потрібно ЗСУ
Теги: Полтава мобілізація повістка військомат

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