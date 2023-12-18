Полтава запровадила графік видачі повісток

Військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими

Групи, які складаються зі співробітників військкомату та поліцейських, здійснюватимуть обхід вранці та ввечері

У Полтаві повістки військовозобов'язаним мешканцям працівники Територіальних центрів комплектування почнуть видавати за графіком. Про це йдеться в розпорядженні виконувача обов'язків мера Полтави Катерини Ямщикової та коментарі спікера обласного військкома Романа Істоміна для IPT.

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Зокрема, групи, які складаються зі співробітників військкомату та поліцейських, здійснюватимуть обхід вранці та ввечері.

«Встановити графік роботи груп оповіщення на території Полтави з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 20:00», – йдеться у розпорядженні.

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При цьому наголошується, що для старостинських округів Полтавської громади буде розроблено окремий графік.

У Полтаві повістки військовозобов'язаним мешканцям працівники Територіальних центрів комплектування почнуть видавати за графіком фото: скріншот

Також Ямщикова наказала виділяти співробітників поліції для роботи в групах оповіщення.

«Що стосується графіка – ТЦК та СП і до цього здійснювало адресне сповіщення переважно вранці та ввечері, коли громадяни вдома. У групах ТЦК та СП ходить поліція. І про те, щоб керівники ОСББ надавали доступ до під'їзду. Це такі два пункти, які допомагають ТЦК та СП виконувати наші завдання», – прокоментував розпорядження Роман Істомін.

Нагадаємо, військкоми у Полтаві почали розносити повістки по квартирах разом з поліцейськими.

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Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла проінформувала, що триває робота над законопроектом про мобілізацію, рекрутинг, проходження служби. Також розглядають і мобілізацію для жінок.

Нагадаємо, у законопроєкті про рекрутинг і мобілізацію вказані зміни, які вирівнюють чоловіків і жінок щодо військового обліку та служби. Про це заявила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла. Вона розповіла, що в штурмовики та інші бойові професії жінки можуть піти виключно добровільно. Народна депутатка додала, що один з подружжя військовослужбовців, у яких є 1-2 дитини, матиме право на відстрочку або звільнення, а якщо дітей троє і більше, то обоє.

Крім того, Міноборони внесло зміни до Розкладу хвороб, за яким військово-лікарські комісії (ВЛК) оцінюють придатність до служби та впорядкувало її проходження обмежено придатним. Відтепер обмежено придатні за «спірними статтями» будуть повністю придатними до служби у ЗСУ – це стосується чоловіків із вірусними гепатитами, ВІЛ та хворобами психіки.