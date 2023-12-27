Лубінець вважає, що в законі про мобілізацію є норми, які суперечать Конституції

Порушує Конституцію, за словами омбудсмена, низка обмежень, які хочуть запровадити стосовно ухилянтів

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вважає, що в законопроєкті про мобілізацію є норми, що суперечать Конституції. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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«Я завжди ставлюся до всіх процесів, які відбуваються на території нашої держави і не тільки, виключно через національне і міжнародне законодавство. У цьому законопроєкті, на мій погляд, є норми, які суперечать Конституції. Я прямо буду про це писати, коли цей законопроєкт зайде офіційно на погодження до мене», – сказав Лубінець.

За його словами, йдеться про низку обмежень, передбачених у законопроєкті щодо осіб, які ухиляються від мобілізації. Це, зокрема, заборона на операції з нерухомістю, керування особистим транспортом, використання грошових коштів.

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Дмитро Лубінець наголосив, що це пряма норма Конституції – людина не може бути обмежена у своїх правах.

«Якщо людина офіційно володіє, наприклад, будинком, то не можемо ми на рівні закону заборонити їй продати цей будинок або купити інший. Це прямо суперечитиме Конституції. Так, є норма, яка прямо дозволяє обмежувати права в умовах воєнного стану, але ці права не можуть бути обмежені нескінченно», – пояснив омбудсмен.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини наголосив, що Україна не повинна уподібнюватись Росії, де не діють закони.

Нагадаємо, попри діджиталізацію процесу мобілізації, уряд все ж таки пропонує у новому законопроєкті № 10378 наділити поліцейських повноваженнями роздавати повістки. Досі повістки мають право вручати військові ТЦК та СП. Крім цього, уряд хоче законодавчо закріпити надання дозволу поліцейському або військовому ТЦК та СП фільмувати і фотографувати процес вручення повістки.

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Як повідомлялося, Профільний комітет з питань нацбезпеки та оборони, через який проходили всі попередні драфти законопроєкту про удосконалення мобілізації, шокований через опублікований Кабміном варіант законопроєкту № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

До слова, нардеп Дмитро Наталуха назвав головні загрози законопроєкту про мобілізацію для економіки України