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Законопроєкт про мобілізацію: за яких умов можуть бути звільнені військовослужбовці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Законопроєкт про мобілізацію: за яких умов можуть бути звільнені військовослужбовці
Військові-контрактники можуть бути звільнені через три роки безперервної служби, якщо строк контракту завершився
фото ілюстративне

Передбачається звільнення військовослужбовця у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців

Новий законопроєкт про мобілізацію, який зареєстрований у Верховній Раді, передбачає звільнення військовослужбовців після 36 місяців безперервної служби в умовах воєнного стану. 

У документі прописано, що військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, у період воєнного стану можуть бути звільнені з військової служби на кількох підставах.

Зокрема: 

  • за віком: у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
  • за станом здоров'я: на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців; за наявності інвалідності І чи ІІ групи (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
  • у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі;
    через сімейні обставини або з інших поважних причин (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу);
  • у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України, Службі безпеки України – у разі неможливості їх використання на службі;
  • у зв'язку із звільненням з полону (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу та/або проти них не порушено кримінальне провадження, передбачене законами України);
  • у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – у разі неможливості їх використання на службі (для осіб вищого офіцерського складу);
  • у зв'язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
  • у зв'язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Крім того, норма про 36 місяців стосується і військовослужбовців офіцерського складу. Вони можуть бути звільнені із служби у зв'язку з закінченням строку служби (якщо військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу) – у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Військові-контрактники також можуть бути звільнені через три роки безперервної служби, якщо строк контракту завершився і не був подовжений, а також після завершення строку контракту, який був укладений під час дії воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що у новому законопроєкті про посилення мобілізації в Україні, який вчора зареєстрували у парламенті, передбачено низку заходів, які можуть бути застосовані до українців за відмову з'явитися до ТЦК

Теги: Верховна Рада мобілізація війна

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