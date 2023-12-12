Держслужбовців та поліцейських на фронт? Безугла анонсувала перегляд броні від мобілізації

Нардепка розповіла, з кого можуть частково зняти броню

З держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців можуть частково зняти броню. Відповідну заяву зробила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

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«Також розглядаємо питання частково зняття броні з держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців. Крім того, перенаправлення зі спецобліків, зокрема, СБУ – в ЗСУ. Адже чому на оборонних підприємствах бронь часткова, а у поліцейських повна? Наприклад», – йдеться у повідомленні нардепки.

Безугла додала, що загалом буде перегляд броні.

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Варто додати, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, підприємства, які мають особливе значення для економіки, ВПК чи життєзабезпечення України, можуть отримати бронювання для своїх працівників від мобілізації, однак в деяких випадках воно може бути скасовано.

До слова, Міністерство економіки планує запустити «є-Бронювання» військовозобов'язаних українців до кінця поточного року. Керівники підприємства за допомогою «є-Бронювання» зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Інформація стане доступною завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.