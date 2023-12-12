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Держслужбовців та поліцейських на фронт? Безугла анонсувала перегляд броні від мобілізації

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Держслужбовців та поліцейських на фронт? Безугла анонсувала перегляд броні від мобілізації
За словами Безуглої, відповідне питання вже розглядається
фото з відкритих джерел

Нардепка розповіла, з кого можуть частково зняти броню

З держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців можуть частково зняти броню. Відповідну заяву зробила народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла.

«Також розглядаємо питання частково зняття броні з держслужбовців, поліцейських та інших правоохоронців. Крім того, перенаправлення зі спецобліків, зокрема, СБУ – в ЗСУ. Адже чому на оборонних підприємствах бронь часткова, а у поліцейських повна? Наприклад», – йдеться у повідомленні нардепки.

Держслужбовців та поліцейських на фронт? Безугла анонсувала перегляд броні від мобілізації фото 1

Безугла додала, що загалом буде перегляд броні.

Варто додати, що бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України, інших військових формувань;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, підприємства, які мають особливе значення для економіки, ВПК чи життєзабезпечення України, можуть отримати бронювання для своїх працівників від мобілізації, однак в деяких випадках воно може бути скасовано.

До слова, Міністерство економіки планує запустити «є-Бронювання» військовозобов'язаних українців до кінця поточного року. Керівники підприємства за допомогою «є-Бронювання» зможуть дізнатися, скільки військовозобовʼязаних працівників вони зможуть забронювати. Інформація стане доступною завдяки обміну даними між реєстрами органів державної влади, Міністерства оборони та Генштабу ЗСУ.

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Теги: ЗСУ поліція Мар’яна Безугла мобілізація

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