Головна Техно Телеком
search button user button menu button

Повістки почали розсилати через «Дію»? Роз’яснення ТЦК

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Повістки почали розсилати через «Дію»? Роз’яснення ТЦК
Очільник Мінцифри неодноразово заявляв, що повістки через застосунок розсилати не будуть
фото з відкритих джерел

Повістки через «Дію» нібито почав розсилати Житомирський обласний військкомат

Українці почали отримувати сповіщення про повістку через «Дію», але це виявилося черговим російським фейком. Про це повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) у Facebook.

«У соцмережах почали поширювати фейкові скріншоти повісток у «Дії», які ніби надійшли від Житомирського ОМТЦК через цю платформу. Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у телеграм-каналах ворога», – йдеться у повідомленні.

Повістки почали розсилати через «Дію»? Роз’яснення ТЦК фото 1

Житомирський ТЦК додав, що не використовує «Дію» для оповіщення громадян, як будь-який інший військкомат. Зазначається, що неправдива інформація розповсюджується для дестабілізації ситуації в Україні та зриву мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно Telegram-канали почали поширювати чутки про те, що на платформі держпослуг «Дія» з’являться повістки для військовозобов'язаних. Ці повідомлення прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», – наголосив очільник Мінцифри.

Читайте також: Нещадна мобілізація. Все, що треба знати про скандальний законопроєкт
Теги: повістка мобілізація фейк пропаганда

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада чекає законопроєкт про мобілізацію, Навальний знайшовся. Головне за 25 грудня
Рада чекає законопроєкт про мобілізацію, Навальний знайшовся. Головне за 25 грудня
25 грудня, 21:00
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
Ще одна країна ЄС відмовилась допомагати Україні з мобілізацією чоловіків
23 грудня, 01:20
Речник Міноборони зауважив, що багато кому після повістки потрібно просто оновити дані
Міноборони роз’яснило, чому відбувається роздача повісток у публічних місцях
20 грудня, 08:29
У ролику немає жодних ознак того, що це взагалі військовий
Боєць ЗСУ закликає втікати з України: черговий фейк росіян
16 грудня, 23:55
Мар’яна Безугла продовжує генерувати ідеї щодо армії
Що робити з чоловіками, які під час війни виїхали за кордон? Безугла запропонувала рішення
16 грудня, 21:47
Мешканці сіл зазвичай перебувають за своїм місцем реєстрації, тому їх мобілізувати легше
Нардепка розповіла, чому в селах мобілізують більше чоловіків, ніж у містах
13 грудня, 11:50
Серіалу відтворює атмосферу СРСР 1980-х років
Мінкульт звернувся до українців через популярність російського серіалу «Слово пацана»
8 грудня, 13:31
Юрген Хельфріхт (зліва) і Ханс-Іоахім Фрей
Німецька газета Bild звільнила кореспондента, який вчив любити Росію
2 грудня, 12:58
Товариство вважає за потрібне нагадати засобам масової інформації про численні фейки, які розповсюджує рашистська пропаганда щодо діяльності української оборонки
«Укроборонпром» відреагував на заяви про поставки деталей для літаків РФ
29 листопада, 13:28

Телеком

Повістки почали розсилати через «Дію»? Роз’яснення ТЦК
Повістки почали розсилати через «Дію»? Роз’яснення ТЦК
У «Дії» з’явилась нова послуга
У «Дії» з’явилась нова послуга
Центр протидії дезінформації попередив про фейкові повістки в «Дії»
Центр протидії дезінформації попередив про фейкові повістки в «Дії»
Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до історії місцезнаходжень
Google оновить Maps, щоб запобігти доступу влади до історії місцезнаходжень
Китай використовує штучний інтелект для шпигунства за американцями – WSJ
Китай використовує штучний інтелект для шпигунства за американцями – WSJ
«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для деяких своїх користувачів
«Київстар» скасовує наступну плату за тариф для деяких своїх користувачів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Підсанкційний олігарх Новинський захоплює контроль в «Харківобленерго». Заява компанії
68K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
48K
Нова помічниця-консультантка Залужного: що про неї відомо
28K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
9211
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
6784
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Сьогодні, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Сьогодні, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Сьогодні, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Сьогодні, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Вибухи в Криму, новий пакет військової допомоги від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:59

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua