Повістки почали розсилати через «Дію»? Роз’яснення ТЦК

Очільник Мінцифри неодноразово заявляв, що повістки через застосунок розсилати не будуть

Повістки через «Дію» нібито почав розсилати Житомирський обласний військкомат

Українці почали отримувати сповіщення про повістку через «Дію», але це виявилося черговим російським фейком. Про це повідомив Житомирський обласний територіальний центр комплектування (ТЦК) у Facebook.

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«У соцмережах почали поширювати фейкові скріншоти повісток у «Дії», які ніби надійшли від Житомирського ОМТЦК через цю платформу. Це фейк російської пропаганди, який особливо активно розповсюджується у телеграм-каналах ворога», – йдеться у повідомленні.

Житомирський ТЦК додав, що не використовує «Дію» для оповіщення громадян, як будь-який інший військкомат. Зазначається, що неправдива інформація розповсюджується для дестабілізації ситуації в Україні та зриву мобілізації.

Нагадаємо, нещодавно Telegram-канали почали поширювати чутки про те, що на платформі держпослуг «Дія» з’являться повістки для військовозобов'язаних. Ці повідомлення прокоментував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. «Повісток у «Дії» не буде ніколи. І тільки так», – наголосив очільник Мінцифри.