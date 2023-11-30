Мобілізація студентів: Центр протидії дезінформації застеріг ЗМІ від поширення фейків

Центр протидії дезінформації уточнює, що йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України

Ворожі TG-канали поширюють неправдиву інформацію щодо мобілізації українських підлітків

Центр протидії дезінформації застеріг українські засоби інформації від маніпуляцій інформацією, яку поширив сайт «ТСН» про те, що школи та університети до першого грудня мають подати в ТЦК та СП списки учнів, яким виповнюється 17 років.

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«Ворожі TG-канали поширюють неправдиву інформацію щодо мобілізації українських підлітків», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, насправді це маніпуляція, оскільки йдеться не про мобілізацію, а про військовий облік громадян України, які досягли 17-річного віку. «Окрім цього, навіть той порядок військового обліку, що діяв з 2016 року та втратив чинність, також передбачав подачу списків призовників, що досягли 17 років. Вони подавалися до районного (міського) військового комісаріату відповідною установою (організацією)», – йдеться у повідомленні.

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Також у Центрі протидії дезінформації зазначили, що з метою поширення панічних настроїв серед українського населення росіяни взяли діючу постанову №921, що містить ту ж саму норму щодо порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та видали її за щось нове.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало в коментарі сайту ТСН.ua повідомила, що до 1 грудня усі заклади освіти щороку мають передавати списки своїх здобувачів освіти – юнаків, яким виповнюється 17 років (допризовників), до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП).