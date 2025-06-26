Серйозна ДТП спричинила затор на бульварі Лесі Українки (відео)

Водіїв просять по можливості, оминати вказану ділянку дороги, щоб уникнути затримки в русі

На бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до утворення значного затору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Судячи з фото та відео, на бульварі через ДТП утворився великий затор.

Аварія спровокувала значний затор на бульварі Лесі Українки фото: соцмережі

Легкова автівка жовтого кольору має значні пошкодження, поряд лежать уламки дорожнього огородження, що розділяє смуги руху транспорту.

Пошкоджена автівка на бульварі Лесі Українки фото: соцмережі

Водіїв просять врахувати цю інформацію та, по можливості, оминати вказану ділянку дороги, щоб уникнути затримки в русі.

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Деталі ДТП та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Нагадаємо, у напрямку Констанци, Румунія, 25 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, у якому перебували 55 українців. У салоні перебували чоловіки, жінки та діти. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся. Внаслідок ДТП кілька людей отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці. Двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані.