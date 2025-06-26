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Серйозна ДТП спричинила затор на бульварі Лесі Українки (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Серйозна ДТП спричинила затор на бульварі Лесі Українки (відео)
Аварія спровокувала значний затор на бульварі Лесі Українки
фото: соцмережі

Водіїв просять по можливості, оминати вказану ділянку дороги, щоб уникнути затримки в русі

На бульварі Лесі Українки у центрі Києва сталася доволі серйозна дорожньо-транспортна пригода, яка призвела до утворення значного затору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Судячи з фото та відео, на бульварі через ДТП утворився великий затор. 

Аварія спровокувала значний затор на бульварі Лесі Українки
Аварія спровокувала значний затор на бульварі Лесі Українки
фото: соцмережі

Легкова автівка жовтого кольору має значні пошкодження, поряд лежать уламки дорожнього огородження, що розділяє смуги руху транспорту. 

Пошкоджена автівка на бульварі Лесі Українки
Пошкоджена автівка на бульварі Лесі Українки
фото: соцмережі

Водіїв просять врахувати цю інформацію та, по можливості, оминати вказану ділянку дороги, щоб уникнути затримки в русі.

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Деталі ДТП та інформація про постраждалих наразі уточнюються.

Нагадаємо, у напрямку Констанци, Румунія, 25 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса, у якому перебували 55 українців. У салоні перебували чоловіки, жінки та діти. Попереднє розслідування показує, що водій втратив контроль над кермом, і автобус перекинувся. Внаслідок ДТП кілька людей отримали легкі травми, медичну допомогу їм надали на місці. Двох пасажирів було доставлено до лікарні у притомному стані. 

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Теги: ДТП Київ

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