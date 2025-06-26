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Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Збірна України з ампфутболу зіграє на турнірі у Варшаві
Змагання проходитимуть на території Активного центру Hutnik у столиці Польщі

Обидва матчі українська команда проведе проти господарів турніру – збірної Польщі

28-29 червня у Варшаві відбудеться міжнародний турнір AMP FOOTBALL CUP, у якому візьме участь збірна України з ампфутболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання проходитимуть на території Активного центру Hutnik у столиці Польщі. Вхід для вболівальників – вільний.

Обидва матчі українська команда проведе проти господарів турніру – збірної Польщі: 

  • Субота, 28 червня – початок о 12:15 (за київським часом);
  • Неділя, 29 червня – початок о 19:45 (за київським часом).

Нагадаємо, у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів «Динамо» зіграє з переможцем пари «Жальгіріс» (Литва) – «Хамрун Спартанс» (Мальта).

Матчі цієї стадії будуть зіграні 22/23 та 29/30 липня, відповідно для «Динамо» вони стануть першими офіційними матчами у новому сезоні. 

Першу гру «Динамо» проведе на полі суперника. Другий поєдинок буде формальном домашнім для київського клубу.

18 червня в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2025/2026, в якому взяв участь чинний володар Кубка України – донецький «Шахтар». 

Згідно з результатами жеребкування в разі подолання першого кваліфікаційного раунду гірники зіграють проти турецького «Бешикташу».

Перший поєдинок «Шахтар» проведе в гостях 24 липня. Матч-відповідь відбудеться 31 липня.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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