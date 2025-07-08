Одіозний боєць ММА хоче оформити громадянство Росії для своїх дітей, які живуть у США

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну

Одіозний боєць ММА Джефф Монсон розповів, що хоче оформити російське громадянство для своїх дітей, які мешкають у США. Про це повідомляє «Главком».

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році, а у 2024 році відмовився від американського паспорта.

«У мене двоє дітей живуть у Росії, вони громадяни Росії. Я маю ще трьох дітей у США: синові – 31, дочці – 28, а молодшій – 15. Особливо я хотів би, щоб моя 28-річна дочка Мікаела отримала російське громадянство. Вона навчається на психолога і всерйоз замислюється над тим, щоб переїхати до Росії і працювати тут. Навіть якщо вона не залишиться жити, громадянство допоможе їй приїжджати, працювати, не мати справу з візами. Насправді я хотів би, щоб усі мої діти отримали російські паспорти, навіть якщо у них залишиться і американське громадянство», – заявив Монсон.

Монсон у 2022 році підтримав повномасштабне вторгнення Росії в Україну та повторював міфи російської пропаганди про нашу країну.

Нагадаємо, дворазові олімпійські чемпіонки з фехтування росіянки Софія Велика та Яна Єгорян увійшли до переліку учасників чемпіонату світу.

Велика та Єгорян виступлять у змаганнях з фехтування на шаблях.

Велика була довіреною особою російського диктатора Володимира Путіна на псевдовиборах президента РФ у 2024 році.

Яна Єгорян є амбасадоркою підсанкційного загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян «Здоровое отечество», який здійснює свою діяльність, зокрема й на тимчасово окупованих територіях України.