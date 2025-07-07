Що сталося у Харцизьку? Ключова військова подія минулого тижня
Бити сильніше
Минулий тиждень був важким для всіх нас. Знову масові удари по мирних містах. Але, знаючи про удари ворога, треба бачити всю картину. Треба бачити українську відповідь, яку в першу чергу дають далекобійні дрони СБУ. І єдиний дієвий метод боротьби для України у цій війні – бити потужніше ніж ворог.
Якщо ми не будемо бити по Росії, то їх удари стануть не слабшими, а сильнішими. Думаю, ілюзій тут вже давно ні у кого нема. Ніякі душевні розмови з диктатором нічого не принесуть. У цьому переконуються вже всі світові лідери, навіть ті, хто спочатку вірив у швидкий мир. Тому наш єдиний план – бити по росіянах чим сильніше. Скрізь, де дістанемо.
Нещодавнє відео влучань по складах зброї в окупованому Харцизьку – одне з найепічніших принаймні у цьому році війни. Численні вибухи, пожежа, яку видно за десятки кілометрів. А потім вторинна детонація боєприпасів і нові вибухи. Красу знову «навели» дрони СБУ. Таких ударів кожен тиждень стає все більше.
І справи тут не тільки у вибухах на відео, які радують око. У Харцизьку був один із найбільших складів боєприпасів росіян. Ключове слово тут «був». А значить знищена одна з основних тилових баз РФ. Мета СБУ – суттєво знизити наступальний потенціал ворога. Знищення великого складу боєприпасів – це, насправді, ключова подія на фронті за минулий тиждень.
Сьогодні Служба розробила і впроваджує унікальну методику використання безпілотних технологій, щоб ефективно знищувати ворога та його техніку на полі бою, військові обʼєкти у глибокому тилу РФ, а також, щоб протидіяти розвідувальним дронам.
Саме дрони СБУ вразили вже більше ніж пів сотні складів боєприпасів, арсеналів зброї, аеродромів із військовими літаками. Мільйони російських снарядів не полетіли у наших воїнів, а були підірвані прямо на складах. І це без урахування вже знаменитої операції «Павутина», яка вже увійшла у підручники спецслужб по всьому світу.
Саме далекобійні дрони СБУ вже завдали Росії величезних збитків, що обраховуються мільярдами доларів. До речі, видна різниця між ударами, яких росіяни завдають по наших містах і українськими ударами по складах ворога. Удари росіян – це, по суті, акти геноциду. Удари СБУ – це точкова демілітаризація армії РФ. Перша стратегія кривава і неефективна. Друга – це хірургічна робота професіоналів. Яка дає свій результат на полі бою.
Що ж, удари по складах боєприпасів у Харцизьку цілком можуть бути номіновані на премію «Найкраща бавовна літа». Хоча певен, підопічні Малюка ще приготували для ворога чимало сюрпризів.