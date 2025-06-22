Сирський розповів про зміну бачення доцільності фортифікацій

Сирський: Фортифікації еволюціонували – від батальйонних до «лисячих нір» та антидронового захисту

Збройні Сили України змінили бачення доцільності тих чи інших фортифікаційних споруд. З моменту початку повномасштабної російської агресії проти України підхід до будівництва фортифікаційних споруд та їхню адаптацію до сучасних реалій війни дронів зазнав значних змін. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час зустрічі з українськими та закордонними журналістами, де був присутній «Главком».

Еволюція фортифікацій: від опорних пунктів до «лисячих нір»

«На початку повномасштабної російської агресії будувалися величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони... Як показав досвід Бахмута, в такому вигляді вони втратили свою актуальність», – зазначив Сирський.

Збройні Сили України поступово перейшли до менших за розміром укріплень: спочатку до ротних опорних пунктів, потім – до взводних. Тепер, за словами головнокомандувача, найбільш ефективною є позиція максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані лисячі нори, які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. «Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину», – пояснив Сирський.

Антидроновий захист та безпека операторів БПЛА

Головком наголосив, що наразі всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Ходи сполучення між ними також мають бути прикриті, щоб захистити від ураження як солдатів, так і пілотів безпілотних систем. Сирський підкреслив, що в умовах війни дронів, оператори БПЛА стали однією з головних мішеней для ворожих безпілотників і потребують не меншого захисту, ніж піхотинці на «нулі».

Водночас, зауважив головнокомандувач, «будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте військовими; якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня – наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, – звичайно, це укріплення не відіграє свою роль».

Три етапи оборонних ліній

Сирський нагадав, що лінія оборони складається з трьох етапів:

Перша лінія: Готується військовими безпосередньо в ході бойових дій.

Друга лінія: Готується інженерними підрозділами Збройних Сил та Державною спеціальною службою транспорту спільно з цивільними організаціями.

Третя лінія (капітальна): Будується обласними військовими адміністраціями.

Сирський зауважив, що щодо якості третьої лінії оборони є «багато питань».

До слова, російські військові намагаються просуватися практично по всій лінії на Донбасі зіткнення, зосереджуючи найбільш інтенсивні штурмові дії на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Ситуація залишається складною.

Нагадаємо, росіяни намагаються створити «буферну зону» в прикордонні Сумської та Харківської областей, але ситуацію на Сумщині вдалося стабілізувати.

«Зараз росіяни зупинені по лінії Кіндратівка – Андріївка – Яблунівка – Юнаківка, далі лінія зіткнення виходить на державний кордон та частково переходить на територію Російської Федерації, в Глушковський район, де наші війська тримають плацдарм в 90 кв. км», – повідомив Олександр Сирський.