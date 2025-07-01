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Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури
колаж: glavcom.ua

Відкрито кримінальну справу за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Львівська обласна військова адміністрація у 2022 році погоджувала виїзд чоловіків за кордон за зверненнями від вигаданої громадської організації із підписом, схожим на автограф імператора Олександра III. Обласна прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу прокуратури.

«Зараз у мережі шириться інформація про те, що посадова особа неіснуючої організації організовувала виїзд військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон України. Зокрема, предʼявляючи Львівській обласній військовій адміністрації відповідні листи, які вносились до системи «Шлях», – йдеться в повідомленні.

Львівська ОВА дозволяла виїзд за кордон на основі «підпису імператора РФ»: реакція прокуратури фото 1

Зазначається, що реагуючи на даний факт, Галицькою окружною прокуратурою міста Львова зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Досудове розслідування доручено територіальному органу поліції.

Нагадаємо, Львівська обласна військова адміністрація погоджувала виїзд чоловіків за кордон за листами від неіснуючої громадської організації. Журналісти з’ясували, що документи підписувалися іменем російського імператора Олександра III.

Журналісти повідомляють, що у листопаді у перший рік повномасштабної російсько-української війни тодішній позаштатний радник начальника Львівської обласної військової адміністрації Олексій Шевчук разом із мешканцем Дніпра Артемом Лущаном вирушив автомобілем до кордону з Польщею.

За даними розслідування, за кілька днів до поїздки 25-річний Лущан отримав дозвіл на виїзд від громадської організації «Гуманітарна надія нації». Документ був підписаний головою ЛОВА, після чого чоловіка внесли до системи «Шлях» як водія-волонтера для перевезення гуманітарного вантажу. Обидва перетнули кордон, однак через три дні Шевчук повернувся в Україну, а Лущан – ні. Як зазначають журналісти, судячи з його профілів у соцмережах, він досі проживає за кордоном.

Журналісти зазначають, що про так звану організацію «Гуманітарна надія нації», яка у різних документах називала себе то громадською організацією, то «українсько-французькою групою», немає жодних відомостей ані в українських, ані у французьких державних реєстрах. У Міністерстві юстиції офіційно підтвердили, що інформація про її існування відсутня. Також не працює електронна пошта, з якої надсилали звернення до Львівської ОВА з проханням дозволити виїзд Артема Лущана.

За даними розслідування, протягом осені 2022 року Львівська ОВА отримала п’ять листів від «Гуманітарної надії нації». Накази, якими за підписом голови ЛОВА Максима Козицького схвалювали виїзд за кордон, приймали або того ж дня, або наступного. Виїхати дозволили восьми чоловікам.

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Теги: кордон Львів війна прокуратура

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