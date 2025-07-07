Безпілотники атакували Московську область

У місті Краснозаводськ пролунало щонайменше сім вибухів

У ніч на 7 липня у Московській області у місті Краснозаводськ пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місцеві жителі повідомляють, що Краснозаводськ атакують безпілотники та у місті пролунало щонайменше сім вибухів.

Як відомо, після одного з вибухів здійнявся дим. У мережі пишуть, що йде атака на завод.

Варто зазначити, що у Краснозаводську є хімічний завод, який виготовляє патрони та виконує державні замовлення для російських силовиків – міністерства внутрішніх справ та міністерства оборони.

Раніше ми писали, що 5 липня, підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по аеродрому «Борисоглєбськ», що знаходиться у Воронезькій області Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб та ССО.

Як зазначають у Генштабі, цей удар став частиною зусиль зі зниження спроможностей противника завдавати повітряних ударів.

Аеродром «Борисоглєбськ» є місцем базування ворожих літаків Су-34, Су-35С та Су-30СМ.

Крім того, Сили оборони уразили важливий об’єкт воєнно-промислового комплексу Росії – АТ «ВНДІР-Прогрес» у Чебоксарах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удару в ніч проти 5 липня завдали Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони.

Ціллю були потужності з виробництва адаптивних антенних решіток «Комета». Їх використовують у БпЛА типу Shahed, ракетах «Іскандер-К», уніфікованих модулях планерування й корекції (УМПК) для керованих авіабомб (КАБів) та іншому високоточному озброєнні, яким окупанти регулярно обстрілюють Україну.

Також у ніч на 1 липня в тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи. Жителі окупованого Донецька повідомили про постійні вибухи та кілька пожеж у різних районах міста. Крім того, тимчасово окупований Луганськ атакували безпілотники.