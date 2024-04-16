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Одноклубники Мудрика ледь не побилися за право виконати пенальті (відео)

Христина Жиренко
glavcom.ua
Одноклубники Мудрика ледь не побилися за право виконати пенальті (відео)
Ноні Мадуеке хотів пробити пенальті, хоча штатним пенальтистом команди є Коул Палмер
фото: IMAGO/PA Images/John Walton

Гравці «Челсі» довго не могли вирішити, хто пробиватиме пенальті

У матчі 33 туру чемпіонату Англії з футболу лондонський «Челсі», за який виступає українець Михайло Мудрик, приймав у себе вдома «Евертон». Поєдинок завершився з рахунком 6:0 на користь господарів поля, але запам'ятається він курйозним епізодом – лондонці довго не могли вирішити, хто пробиватиме пенальті.

Перший тайм завершився з рахунком 4:0 на користь «Челсі». На 62-й хвилині гравець лондонців Ноні Мадуеке заробив пенальті та взяв м'яч до рук, щоб пробити його, хоча штатним пенальтистом команди є Коул Палмер.

Мадуеке почав сперечатися з Ніколя Джексоном, який теж хотів пробити 11-метровий, та з Мало Гюсто, з рук якого він навіть вирвав м'яч. Ситуацію нібито заспокоїв ветеран «Челсі» Тьягу Сілва, який поговорив з Мадуеке та Джексоном.

Палмер вже підійшов взяти м'яч, коли Джексон знову підскочив та намагався забрати собі право пробити пенальті.

У підсумку, капітан лондонців Конор Галлахер розштовхав усіх від Палмера, який реалізував 11-метровий та забив свій четвертий гол у матчі.

 

 

Теги: Михайло Мудрик ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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