Одноклубники Мудрика ледь не побилися за право виконати пенальті (відео)

Гравці «Челсі» довго не могли вирішити, хто пробиватиме пенальті

У матчі 33 туру чемпіонату Англії з футболу лондонський «Челсі», за який виступає українець Михайло Мудрик, приймав у себе вдома «Евертон». Поєдинок завершився з рахунком 6:0 на користь господарів поля, але запам'ятається він курйозним епізодом – лондонці довго не могли вирішити, хто пробиватиме пенальті.

Chelsea kids fighting to take a penalty tonight, EMBARRASSING 😂



pic.twitter.com/flhYLq5eUW — Basem 🇸🇦 (@Arsenal047) April 16, 2024

Перший тайм завершився з рахунком 4:0 на користь «Челсі». На 62-й хвилині гравець лондонців Ноні Мадуеке заробив пенальті та взяв м'яч до рук, щоб пробити його, хоча штатним пенальтистом команди є Коул Палмер.

Мадуеке почав сперечатися з Ніколя Джексоном, який теж хотів пробити 11-метровий, та з Мало Гюсто, з рук якого він навіть вирвав м'яч. Ситуацію нібито заспокоїв ветеран «Челсі» Тьягу Сілва, який поговорив з Мадуеке та Джексоном.

Палмер вже підійшов взяти м'яч, коли Джексон знову підскочив та намагався забрати собі право пробити пенальті.

У підсумку, капітан лондонців Конор Галлахер розштовхав усіх від Палмера, який реалізував 11-метровий та забив свій четвертий гол у матчі.