Екстренер київського «Динамо» розірвав контракт з польським клубом

Під керівництвом Хацкевича клуб провів 6 офіційних матчів, у яких набрав лише 2 очки

Хацкевич так і не зміг покращити турнірне становище «Заглембє»

Екстренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич та інший білоруський фахівець Михайло Залевський залишили польський клуб «Заглембє».

Про це повідомляє by.tribuna.com.

Контракти розірвано за згодою сторін. Білоруси приєдналися до польського клубу в січні 2024 року. Хацкевич обіймав посаду головного тренера, а Залевський – спортивного директора.

Білоруський фахівець так і не зміг покращити турнірне становище команди в другому дивізіоні чемпіонату Польщі.

Під керівництвом Хацкевича клуб провів 6 офіційних матчів, у яких набрав лише 2 очки. «Заглембє» продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, що цього тижня розлючені фанати «Заглембє» увірвались на тренування команди. Конфлікт не завершився простою розмовою з командою – Хацкевич отримав удар в обличчя і кілька ударів ногами.