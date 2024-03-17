Російський голкіпер поскаржився, що йому в Німеччині кричали «Слава Україні!»

У Лунєва у Німеччині виникали проблеми через машину з російськими номерами

Воротар збірної Росії з футболу Андрій Лунєв, який раніше гра у чемпіонаті Німеччини, розповів про ставлення до громадян країни-агресора у ФРН.

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Зокрема, у Лунєва виникали проблеми через машину з російськими номерами.

«Заїхав в аптеку, ставлю машину, виходжу – і там із двору, з підворіття: «Слава Україні!», – розповів воротар збірної Росії.

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Також він згадав інший випадок, коли мав проблеми у Німеччині.

«У місті бували випадки, на дорозі бували випадки, коли все починалося. Прямо ексцесів не було, такі провокації, фрази, жести були. Ну, фак показують. Одного разу стояли у пробці, там був великий рейсовий автобус, водій висунувся... Німець з козлячою борідкою, з кільцями в носі, у вусі. Якийсь неформал. І ось він руками махав, верещав. Була думка зупинитися і спитати, чого він хоче взагалі», – згадує Лунєв.

Нагадаємо, ексфутболіст збірної Росії Олександр Мостовий заявив, що більшість населення РФ втомилася від війни.