Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»

Розлючені фанати увірвались на тренування команди, яку очолює Хацкевич

Головний тренер «Заглембє» (Сосновець) білорус Олександр Хацкевич, який раніше очолював київське «Динамо», постраждав від нападу польських фанатів. Про це повідомляє Meczyki.pl.

Зазначається, що 3 квітня розлючені фанати увірвались на тренування команди. Конфлікт не завершився простою розмовою з командою – Хацкевич отримав удар в обличчя і кілька ударів ногами.

Також, за інформацією порталу, білоруський фахівець незабаром залишить клуб. Його має замінити Марек Сагановський, з яким керівництво «Заглембє» веде перемовини.

Варто зазначити, що Хацкевич очолив «Заглембє» у зимове міжсезоння. Але білоруський фахівець так і не зміг покращити турнірне становище команди в другому дивізіоні чемпіонату Польщі.

Під керівництвом Хацкевича клуб провів 6 офіційних матчів, у яких набрав лише 2 очки. «Заглембє» продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці.