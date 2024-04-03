Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»
Хацкевич очолив «Заглембє» у зимове міжсезоння

Розлючені фанати увірвались на тренування команди, яку очолює Хацкевич

Головний тренер «Заглембє» (Сосновець) білорус Олександр Хацкевич, який раніше очолював київське «Динамо», постраждав від нападу польських фанатів. Про це повідомляє Meczyki.pl.

Зазначається, що 3 квітня розлючені фанати увірвались на тренування команди. Конфлікт не завершився простою розмовою з командою – Хацкевич отримав удар в обличчя і кілька ударів ногами.

Також, за інформацією порталу, білоруський фахівець незабаром залишить клуб. Його має замінити Марек Сагановський, з яким керівництво «Заглембє» веде перемовини.

Варто зазначити, що Хацкевич очолив «Заглембє» у зимове міжсезоння. Але білоруський фахівець так і не зміг покращити турнірне становище команди в другому дивізіоні чемпіонату Польщі.

Під керівництвом Хацкевича клуб провів 6 офіційних матчів, у яких набрав лише 2 очки. «Заглембє» продовжує перебувати на останній сходинці турнірної таблиці. 

Теги: Олександр Хацкевич тренер фанати НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чи стане Крістіан Шевченко легендою українського футболу?
Син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство
4 березня, 15:39
У лютому 2024 року «Шахтар» створив футбольну команду для військових з ампутаціями
Чи допомагають гравці клубу Ахметова українським військовим? Відповідь капітана «Шахтаря»
11 березня, 14:17
У сезоні-2024/25 зміниться формат Ліги чемпіонів
Жеребкування Ліги чемпіонів проводитиметься за допомогою комп'ютера
12 березня, 19:34
Іван був бійцем Третьої окремої штурмової бригади
На фронті загинув фанат «Динамо» і майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу Іван Фесенюк
18 березня, 19:47
Перший матч українська команда під керівництвом Сергія Реброва проведе 24 липня
Результати жеребкування на Олімпійські ігри 2024: з ким гратиме Україна
21 березня, 00:50
«Всенародний культурний мем» отримав величезний резонанс
Легендарній пісні футбольних фанатів про Путіна виповнилось 10 років (відео)
30 березня, 16:55
Забарний: Я фінансово допомагаю моїм друзям, які йдуть на війну і захищають нашу країну
Футболіст Забарний заявив, що хотів повернутися з Англії до України, щоб піти воювати
31 березня, 18:15
Представник adidas Брюгген заявив, що номер 44 буде заблоковано в інтернет-магазині найближчим часом
Adidas заборонив наносити номер 44 на форму збірної Німеччини
1 квiтня, 17:09
На рахунку Артема Довбика 16 голів та 5 асистів у 28 матчах чемпіонату Іспанії
Артем Довбик відзначився історичним бомбардирським рекордом
Вчора, 02:15

Новини

Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»
Били ногами та по обличчю. Польські фанати напали на екстренера київського «Динамо»
Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу
Леброн Джеймс став найкращим бомбардиром в історії баскетболу
Чи поїдуть зрадники з анексованого Криму на Олімпіаду? Відповідь гауляйтера Аксьонова
Чи поїдуть зрадники з анексованого Криму на Олімпіаду? Відповідь гауляйтера Аксьонова
Чемпіонка світу Магучіх прокоментувала обстріл спортшколи, де починалася її кар'єра
Чемпіонка світу Магучіх прокоментувала обстріл спортшколи, де починалася її кар'єра
Російські окупанти пошкодили тренувальну базу українського футбольного клубу
Російські окупанти пошкодили тренувальну базу українського футбольного клубу
Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»
Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
42K
Кадрова сенсація у театрі Франка. Першу сцену країни очолить ексміністр культури
26K
Сонячна енергетика стала загрозою для екології цілого континенту – The Guardian
24K
ООН засудила атаку дронів на Татарстан
20K
Звідки взагалі взялося так багато росіян?
11K
Чому українські біженці не працюють? Німеччина озвучила важливу проблему
5906
Депутат Держдуми істерично заявив, що очільник МОК Бах сварить між собою «братні народи»

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Вчора, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Вчора, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
1 квiтня, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
1 квiтня, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
1 квiтня, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua