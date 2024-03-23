Президент Сербії Вучич прийшов на гру російського «Зеніта» у Белграді
Вучич був присутній на грі разом зі своїм молодшим сином Вуканом
Президент Сербії Александар Вучич у суботу, 23 березня, відвідав товариський матч між белградською «Црвеною Зіркою» та санкт-петербурзьким «Зенітом».
Зустріч відбувається на стадіоні «Райко Мітіч» у сербській столиці. Александар Вучич присутній на грі разом зі своїм молодшим сином Вуканом.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман назвав президента Сербії Александара Вучича «російським супутником» через те, що в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді.
Як повідомляв «Главком», вінгер донецького «Шахтаря» Хусрав Тоіров втрапив до скандалу, після того як вподобав в Instagram публікацію про перемогу збірної Росії над Сербією у товариському матчі.
19-річний таджикистанець поставив лайк під постом одного з російських пропагандистських видань. Пізніше футболіст прибрав свій лайк і відписався від сторінки, але це не допомогло йому уникнути покарання за свої дії.
У донецькому клубі повідомили, що оштрафують Тоірова на місячну зарплату, а гроші передадуть на потреби ЗСУ.
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