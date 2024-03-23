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Президент Сербії Вучич прийшов на гру російського «Зеніта» у Белграді

Христина Жиренко
glavcom.ua
Президент Сербії Вучич прийшов на гру російського «Зеніта» у Белграді
Вучич відвідав матч між «Црвеною Зіркою» та «Зенітом»

Вучич був присутній на грі разом зі своїм молодшим сином Вуканом

Президент Сербії Александар Вучич у суботу, 23 березня, відвідав товариський матч між белградською «Црвеною Зіркою» та санкт-петербурзьким «Зенітом».

Зустріч відбувається на стадіоні «Райко Мітіч» у сербській столиці. Александар Вучич присутній на грі разом зі своїм молодшим сином Вуканом.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман назвав президента Сербії Александара Вучича «російським супутником» через те, що в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді.

Як повідомляв «Главком», вінгер донецького «Шахтаря» Хусрав Тоіров втрапив до скандалу, після того як вподобав в Instagram публікацію про перемогу збірної Росії над Сербією у товариському матчі.

19-річний таджикистанець поставив лайк під постом одного з російських пропагандистських видань. Пізніше футболіст прибрав свій лайк і відписався від сторінки, але це не допомогло йому уникнути покарання за свої дії.

У донецькому клубі повідомили, що оштрафують Тоірова на місячну зарплату, а гроші передадуть на потреби ЗСУ.

Теги: Сербія війна росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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