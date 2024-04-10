Ексгравець київського «Динамо» похвалив рівень життя у Росії

Канчельскіс перебуває на території РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України

Колишній футболіст київського «Динамо» Андрій Канчельскіс вважає, що рівень життя в Росії не поступається європейському.

«Виїхав до Англії під час розпаду СРСР, і там мене, звичайно, все здивувало. У Європі відразу побачив спокійне життя – жодної суєти та черг, повні, забиті дощенту стадіони. Зараз ситуація змінилася – у Європі живуть практично так само, як і у Росії. Я повернувся назад, бо були сили та бажання пограти у футбол у себе на батьківщині. Отримав пропозицію від клубу і одразу приїхав до Росії. У 37 років у мене був порох у порохівницях», – заявив Канчельскіс.

Він також переконаний, що Єкатеринбург і Новосибірськ мають такий ж рівень життя, як і Лондон. Однак, він не навів жодних доказів на підтвердження своїх слів.

«Можу навіть сказати так – рівень життя у Москві та Лондоні однаковий. Може, у нашій столиці навіть краще. Зараз ми нічим не поступаємось Європі. Москва, Пітер, Єкатеринбург і Новосибірськ не поступаються тому ж Лондону. Наприкінці минулого століття для нашої країні були складні часи, рівень життя мав колосальні відмінності. Зараз однаково, жити в європейській країні чи в Росії – все зрівнялося», – сказав колишній футболіст київського «Динамо».

Нагадаємо, що Канчельскіс народився у 1969 році у Кропивницькому (в ті часи місто носило назву Кіровоград). У складі «Динамо» він виступав у 1988-1990 роках. Після розвалу СРСР Канчельскіс виступав за збірну Росії з футболу.

Наразі він перебуває на території РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України. Варто зазначити, що мама Андрія Канчельскіса продовжує проживати у Кропивницькому.