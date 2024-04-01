Adidas заборонив наносити номер 44 на форму збірної Німеччини через схожість шрифту із символом СС

Представник adidas Брюгген заявив, що номер 44 буде заблоковано в інтернет-магазині найближчим часом

У Німецькому футбольному союзі заявили, що в збірній не використовуватимуть номер 44

Уболівальникам заборонять наносити номер 44 на нову форму збірної Німеччини з футболу.

Як повідомляє Bild, заборона пов'язана з тим, що через шрифт зображення номер 44 нагадує символ СС (воєнізовані формування Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії), який заборонений у Німеччині поряд з іншою нацистською символікою.

Представник компанії adidas Олівер Брюгген заявив, що номер 44 буде заблоковано в інтернет-магазині найближчим часом. При цьому в рамках рекомендацій щодо персоналізації на форму вже заборонено наносити слова «Гітлер» та «фюрер», якщо у когось з вболівальників виникне така ідея.

«Ми заблокуємо номер 44 якнайшвидше. В adidas працюють люди з близько 100 країн, наша компанія виступає за різноманітність та інклюзивність. Ми як компанія активно виступаємо проти ксенофобії, антисемітизму, насильства та ненависті у будь-якій формі», – сказав Брюгген.

У свою чергу, у Німецькому футбольному союзі заявили, що в збірній не використовуватимуть номер 44. В організації також заявили про неприйняття будь-яких поглядів правого спрямування.

Нагадаємо, що на Євро-2024 у збірній Німеччини будуть використовуватись номери від 1-го до 23-го.