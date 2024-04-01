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Adidas заборонив наносити номер 44 на форму збірної Німеччини через схожість шрифту із символом СС

Христина Жиренко
glavcom.ua
Adidas заборонив наносити номер 44 на форму збірної Німеччини через схожість шрифту із символом СС
Представник adidas Брюгген заявив, що номер 44 буде заблоковано в інтернет-магазині найближчим часом

У Німецькому футбольному союзі заявили, що в збірній не використовуватимуть номер 44

Уболівальникам заборонять наносити номер 44 на нову форму збірної Німеччини з футболу.

Як повідомляє Bild, заборона пов'язана з тим, що через шрифт зображення номер 44 нагадує символ СС (воєнізовані формування Націонал-соціалістичної німецької робітничої партії), який заборонений у Німеччині поряд з іншою нацистською символікою.

Представник компанії adidas Олівер Брюгген заявив, що номер 44 буде заблоковано в інтернет-магазині найближчим часом. При цьому в рамках рекомендацій щодо персоналізації на форму вже заборонено наносити слова «Гітлер» та «фюрер», якщо у когось з вболівальників виникне така ідея.

«Ми заблокуємо номер 44 якнайшвидше. В adidas працюють люди з близько 100 країн, наша компанія виступає за різноманітність та інклюзивність. Ми як компанія активно виступаємо проти ксенофобії, антисемітизму, насильства та ненависті у будь-якій формі», – сказав Брюгген.

У свою чергу, у Німецькому футбольному союзі заявили, що в збірній не використовуватимуть номер 44. В організації також заявили про неприйняття будь-яких поглядів правого спрямування.

Нагадаємо, що на Євро-2024 у збірній Німеччини будуть використовуватись номери від 1-го до 23-го.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Німеччина

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