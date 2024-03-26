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Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу
Збірна України з футболу зіграє на Євро-2024
фото з відкритих джерел

Україна отримала путівку до фінальної частини Євро-2024

Збірна України з футболу обіграла Ісландію у вирішальному матчі відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч у Вроцлаві закінчився із рахунком 2:1 на користь українців.

Це четвертий поспіль вихід України на Євро. У 2021 році українці дійшли до чвертьфіналу.

Україна зберігала шанси на пряму кваліфікацію з основної частини відбору. Проте у вирішальному матчі групової стадії команда Сергія Реброва зіграла внічию з Італією (0:0) та залишилася третьою в групі.

У півфіналі плей-оф збірна України перемогла збірну Боснії і Герцеговини (2:1) та вийшла у фінал, де перемогла Ісландію, яка у півфіналі розгромила Ізраїль (4:1). 

Як пройшов матч

У першому таймі українці володіли м'ячем та ініціативою, але небезпечні моменти з'являлися доволі рідко.

Ісландія вийшла вперед на 30-й хвилині зустрічі. Альберт Гудмундссон точно пробив по воротах.

Незадовго до закінчення першого тайму м'яч опинився у воротах гостей. Віктор Циганков виконав передачу на Яремчука і той переправив м'яч у сітку воріт, однак гол було скасовано через положення поза грою у Віктора.

У другому таймі матчу збірна України змогла відігратися. Віктор Циганков обійшов кількох захисників і вразив нижній кут воріт, зрівнявши рахунок, – 1:1.

Другу вольову перемогу в плей-оф Україні врешті приніс гол Михайла Мудрика. На 84 хвилині матчу Судаков виконав передачу на Мудрика і Михайло поцілив у нижній кут воріт.

Кваліфікація Євро-2024. Фінал

Україна – Ісландія: 2:1

Голи: 0:1 – 30 Гудмундссон А., 1:1 – 54 Циганков, 2:1 – 84 Мудрик.

Збірна України: Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Бражко, Малиновський (Зінченко 64), Циганков (Таловєров 88), Судаков, Мудрик, Яремчук (Довбик 72).

Що відомо про Євро-2024

Євро-2024 проходитиме з 14 червня до 14 липня в Німеччині. Матчі прийматимуть 10 міст: Берлін, Кельн, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гельзенкірхен, Гамбург, Лейпциг, Мюнхен, Штутгарт.

Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 з футболу фото 1

За підсумками жеребкування в грудні Україна потрапила до групи E і зіграє проти збірних Бельгії, Словаччини та Румунії. 

Нагадаємо, збірна України з футболу обіграла Боснію і Герцеговину у плей-оф відбору на чемпіонат Європи 2024 року. Матч на стадіоні в боснійському місті Зениця завершився з рахунком 2:1 на користь гостей.

До слова, збірна України U19 з футболу вийшла на юніорський чемпіонат Європи. Сталося це завдяки перемозі над Швейцарією (3:0) у вирішальному поєдинку елітраунду відбору.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України

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