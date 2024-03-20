Засуджений за зґвалтування легендарний футболіст Дані Алвес вийшов на волю під заставу

Дані Алвес зіграв 126 матчів за збірну Бразилії і здобув 43 титули за свою професійну кар'єру

Футболіст перебував під вартою з січня 2023 року

Суд у Барселоні (Іспанія) ухвалив рішення звільнити під заставу бразильського футболіста Дані Алвеса, засудженого до реального позбавлення волі за зґвалтування. Про це повідомляє Marca.

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Розмір застави становитиме один мільйон євро. Дані Алвес зможе перебувати на волі до остаточного розгляду всіх апеляцій. У разі підтвердження обвинувального вироку він повернеться до в'язниці.

Суд першої інстанції ухвалив вирок Дані Алвесу 22 лютого. Його засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі та компенсації потерпілій у розмірі 150 тисяч євро.

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Футболіст перебував під вартою з січня 2023 року – його заарештували одразу після того, як було пред'явлено звинувачення.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У складі «Барселони» бразилець став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо.