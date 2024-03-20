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Засуджений за зґвалтування легендарний футболіст Дані Алвес вийшов на волю під заставу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Засуджений за зґвалтування легендарний футболіст Дані Алвес вийшов на волю під заставу
Дані Алвес зіграв 126 матчів за збірну Бразилії і здобув 43 титули за свою професійну кар'єру
фото: Reuters

Футболіст перебував під вартою з січня 2023 року

Суд у Барселоні (Іспанія) ухвалив рішення звільнити під заставу бразильського футболіста Дані Алвеса, засудженого до реального позбавлення волі за зґвалтування. Про це повідомляє Marca.

Розмір застави становитиме один мільйон євро. Дані Алвес зможе перебувати на волі до остаточного розгляду всіх апеляцій. У разі підтвердження обвинувального вироку він повернеться до в'язниці.

Суд першої інстанції ухвалив вирок Дані Алвесу 22 лютого. Його засудили до чотирьох з половиною років позбавлення волі та компенсації потерпілій у розмірі 150 тисяч євро.

Футболіст перебував під вартою з січня 2023 року – його заарештували одразу після того, як було пред'явлено звинувачення.

Дані Алвес здобув 43 титули за свою професійну кар'єру. Він є легендою футболу та одним з найтитулованіших гравців в історії цього виду спорту.

У складі «Барселони» бразилець став шестиразовим чемпіоном Іспанії, тричі виграв Лігу чемпіонів, по чотири рази перемагав у Кубку та Суперкубку країни.

За збірну Бразилії Дані Алвес зіграв 126 матчів, забив 8 голів та завоював золото Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ зґвалтування

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