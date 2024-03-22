Гравець «Шахтаря» лайкнув допис про перемогу збірної РФ: яке покарання визначив клуб

Тоіров приєднався до «Шахтаря» у березні 2023-го, підписавши контракт на п'ять років. Він провів за головну команду лише два матчі, переважно граючи за «молодіжку»

Хусрав Тоіров не отримає місячну зарплату за прихильність у соціальних мережах до команди країни-терористки

Вінгер донецького «Шахтаря» Хусрав Тоіров втрапив до скандалу, після того як вподобав в Instagram публікацію про перемогу збірної Росії над Сербією у товариському матчі. Про це повідомляє Футбол 24.

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19-річний таджикистанець поставив лайк під постом одного з російських пропагандистських видань. Пізніше футболіст прибрав свій лайк і відписався від сторінки, але це не допомогло йому уникнути покарання за свої дії.

У донецькому клубі повідомили, що оштрафують Тоірова на місячну зарплату, а гроші передадуть на потреби ЗСУ.

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«У ФК «Шахтар» бачили реакцію Хусрава Тоірова під постом про перемогу країни-агресорки. Вважаємо це неприпустимою та ганебною поведінкою. Футболіст буде оштрафований на місячну зарплату, а ці гроші будуть направлені на забезпечення одного з підрозділів ЗСУ, про що обов'язково буде відзвітовано», – пояснили в донецькому клубі.

Хусрав Тоіров приєднався до «Шахтаря» у березні 2023-го, підписавши контракт на п'ять років. Він провів за головну команду лише два матчі, переважно граючи за «молодіжку».

Нагадаємо, донецький «Шахтар» потрапив у неприємну ситуацію з нападником Богданом В'юнником, який з власної ініціативи покинув лави вітчизняного гранда та підписав контракт із «Лехією» з польського Гданська.

21-річний українець напередодні підписав контракт на 4,5 роки з «біло-зеленими». Перед цим форвард не повернувся до лав «Шахтаря» після зимової відпустки, хоча мав контракт із «гірниками» до 30 червня 2025-го.

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Стало відомо, що лідером «Шахтаря» зацікавився титулований англійський клуб.