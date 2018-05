Офіційно. Колишній тренер «ПСЖ» очолив лондонський «Арсенал»

Визначився наступник Арсена Венгера на посаді головного тренера «канонірів»

Іспанський фахівець Унаї Емері став новим головним тренером «Арсеналу».

Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

Останні два сезони Емері тренував «ПСЖ», з яким виграв Лігу 1, два Кубка Франції, два Кубка французької Ліги і Суперкубка країни.

До цього Унаї тренував «Спартак» і «Севілью», з якою три рази поспіль виграв Лігу Європи.

Арсен Венгер, який очолював «Арсенал» на протязі 22 років, покинув клуб після закінчення сезону-2017/18.

«Я з хвилюванням приєднуюся до одного з кращих футбольних клубів. «Арсенал» відомий по всьому світу своїм стилем, орієнтацією на молодих гравців, фантастичним стадіоном та управлінням», - прокоментував своє призначення Емері.

За інформацією ЗМІ, контракт із спеціалістом розрахований на три роки.

Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO