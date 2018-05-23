  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Офіційно. Колишній тренер «ПСЖ» очолив лондонський «Арсенал»

    • Розсилка
    Унаї Емері - Офіційно. Колишній тренер «ПСЖ» очолив лондонський «Арсенал»
    Унаї Емері

    Визначився наступник Арсена Венгера на посаді головного тренера «канонірів»

    Іспанський фахівець Унаї Емері став новим головним тренером «Арсеналу».

    Про це повідомляє прес-служба лондонського клубу.

    Останні два сезони Емері тренував «ПСЖ», з яким виграв Лігу 1, два Кубка Франції, два Кубка французької Ліги і Суперкубка країни.

    До цього Унаї тренував «Спартак» і «Севілью», з якою три рази поспіль виграв Лігу Європи.

    Арсен Венгер, який очолював «Арсенал» на протязі 22 років, покинув клуб після закінчення сезону-2017/18.

    «Я з хвилюванням приєднуюся до одного з кращих футбольних клубів. «Арсенал» відомий по всьому світу своїм стилем, орієнтацією на молодих гравців, фантастичним стадіоном та управлінням», - прокоментував своє призначення Емері.

    За інформацією ЗМІ, контракт із спеціалістом розрахований на три роки.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ