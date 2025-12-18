Головна Новини
В Україні без опадів: погода на 18 грудня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Києві хмарно
фото: glavcom.ua

На Закарпатті вдень можливий невеликий дощ

Сьогодні, 18 грудня, в Україні без опадів, у деяких областях туман та невеликий дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Опадів не буде, лише на Закарпатті вдень можливий невеликий дощ. Вночі та вранці у північних, південно-західних, Тернопільській та Хмельницькій областях туман. Вночі від 3° тепла до 2° морозу, в денні години 1-6° тепла, на півдні країни в межах +6..+11°.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

У четвер, 18 грудня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться типова зимова погода з невеликими морозами вночі, особливо на півночі та сході, а також незначними опадами у вигляді снігу та мокрого снігу на початку тижня. Наприкінці тижня погода стабілізується. 

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

