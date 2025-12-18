У Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт

Через руйнування були скасовані змагання, які мали відбутися напередодні

У ніч на 18 грудня Черкаси зазнали атаки російськими безпілотниками, що призвело до значних руйнувань цивільної інфраструктури. Найбільшого удару було завдано по обласному спортивному комплексу «Манеж» – єдиній спеціалізованій базі для занять легкою атлетикою в регіоні. Про це повідомляє «Главком».

Внаслідок вибухової хвилі будівля зазнала серйозних пошкоджень: за повідомленням директора Обласної спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву Леоніда Сіренка у коментарі «18000», вщент розбито 14 панорамних вікон розміром 6 на 4 метри з одного боку споруди. З іншої сторони вибито ще 32 вікна заввишки 3 метри на прольоті довжиною близько 40 метрів. Постраждали також роздягальні та внутрішні переходи. Окрім спортивного об'єкта, у місті пошкоджено приватні будинки та автомобілі, проте людських жертв вдалося уникнути.

Через значні руйнування та загрозу безпеці організатори були змушені скасувати Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Меморіал Героя СРСР О.В.Тканка», заплановані на 19–20 грудня. Попри це, керівництво спорткомплексу заявило про намір продовжувати роботу. Зазначено, що навчально-тренувальний процес не зупинятимуть: частину занять перенесуть безпосередньо на бігові доріжки, а частину проводитимуть на вулиці, якщо дозволятиме погода.

Наразі Черкаська обласна рада, якій підпорядкований заклад, розпочала активну ліквідацію наслідків обстрілу. За словами першого заступника голови облради Романа Сущенка, влада вже працює над оперативним відновленням скління та звернулася за допомогою до міжнародних партнерів.

Нагадаємо, що минулого року російські окупанти пошкодили тренувальну базу українського футбольного клубу «Дніпро-1».