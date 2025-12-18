Головна Спорт Новини
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Польська сторона скурпульозно ставиться до українсько-польської історії минулих століть
фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Причиною стала медійна активність боксера

Запланована зустріч президента Польщі Кароля Навроцького з абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком була офіційно скасована за ініціативи польської сторони. Про це повідомляє «Главком»

Спочатку обидві сторони виявляли значну зацікавленість у цій події: президент, який є палким шанувальником боксу, планував не лише особисто познайомитися з українським чемпіоном, а й провести з ним спільне тренування та дружній спаринг. Захід мав відбутися в Академії фізичного виховання у Катовіце, де команда Усика планувала продемонструвати главі держави інноваційну дослідницьку лабораторію доктора Якуба Хицького, що спеціалізується на посттравматичному обстеженні професійних атлетів.

Проте підготовка до візиту була перервана через гостру реакцію польського суспільства та канцелярії президента на активність Усика в соціальних мережах. Причиною став пост мера Львова Андрія Садового, опублікований на початку жовтня, у якому повідомлялося, що боксер підтримав відновлення Музею Романа Шухевича у Львові. Усик не лише пожертвував 100 тисяч гривень та передав свої рукавички для благодійного аукціону, а й записав відеозвернення із закликом долучитися до збору коштів. Оскільки постать Шухевича, керівника УПА в 1940-х роках, є вкрай чутливою та дискусійною темою в польській історії, цей крок боксера викликав резонанс у польських медіа.

У пресі почали з'являтися критичні статті, де дії Усика трактували як підтримку «музею бандерівців». Радники Кароля Навроцького дійшли висновку, що зустріч із боксером у такий момент створить значні іміджеві та політичні ризики для президента. Попри те, що Олександр Усик неодноразово публічно висловлював вдячність польському народові за підтримку України у війні, канцелярія президента вирішила дистанціюватися від конфлікту, через що подія, яка мала відбутися 25 жовтня, була скасована. 

Нагадаємо, що минулого року українського боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова. «Наші служби аеропорту без причини не хотіли пускати товариша Усика в літак. Тверезого та з документами. Який сором! Я знаю Олександра особисто. Топовий та елегантний, завжди поважає закон», – зазначив польський промоутер Анджей Василевський.

