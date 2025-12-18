Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби

Радєв був введений до Зали слави греко-римської боротьби у 2009 році

Пішов з життя видатний болгарський борець реко-римського стилю Боян Радєв. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на bnt.bg.

Переможець Олімпійських ігор 1964 року в Токіо та 1968 року в Мексиці, чемпіон світу 1966 року Боян Радєв помер у Болгарії у віці 83 років. Причина смерті не називаються.

Найбільші свої перемоги Радєв здобув у ваговій категорії до 97 кг.

Радєв визнавався спортсменом року у Болгарії у 1964, 1967 та 1968 роках. Він був введений до Зали слави греко-римської боротьби у 2009 році.

Нагадаємо, на 55-му році життя, перестало битися серце колишнього гравця збірної України з футболу Андрія Вікторовича Полуніна.

Трагічна подія сталася після матчу ветеранів у Луцьку, у якому Полунін брав участь.

Андрій Вікторович був відомим футболістом, який виступав у складі «Дніпра», «Кривбаса», «Карпат», «ЦСКА», а також грав у Німеччині за «Нюрнберг», «Санкт-Паулі» та «Рот Вайс».

На його рахунку 9 матчів та 1 забитий м'яч у складі збірної України.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).