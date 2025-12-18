Головна Спорт Новини
Еквадорського футболіста разом з дружиною вбили на батьківщині

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Еквадорського футболіста разом з дружиною вбили на батьківщині
Маріо Пінейда грав за національну збірну Еквадору, а також за молодіжну її версію
фото: соціальні мережі

Пінейда був застрелений під час своєї денної рутини

У місті Гуаякіль було застрелено 33-річного захисника клубу «Барселона Гуаякіль» та національної збірної Маріо Пінейду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

Збройний напад стався 17 грудня у районі Саманес, коли футболіст стояв у черзі до м'ясної крамниці. За даними поліції, двоє нападників на мотоциклах відкрили вогонь по гравцеві та його близьких. Внаслідок стрілянини загинув сам Пінейда та його дружина. Мати спортсмена отримала важкі поранення і наразі перебуває в лікарні у критичному стані. Міністерство внутрішніх справ Еквадору підтвердило смерть футболіста, залучивши до розслідування спеціальний підрозділ поліції.

Маріо Пінейда був відомою постаттю в еквадорському футболі. Він розпочав професійний шлях в «Індепендьєнте дель Вальє», а з 2016 року захищав кольори «Барселони Гуаякіль», у складі якої двічі ставав чемпіоном країни. У 2022 році захисник також мав досвід виступів у Бразилії за клуб «Флуміненсе».

Клуб «Барселона» висловив глибокі співчуття родині, а вболівальники назвали смерть гравця великою втратою для національного спорту. Загибель Пінейди є частиною серії нападів на еквадорських футболістів. Лише за останній рік у країні від вогнепальних поранень померли кілька гравців різних ліг, включаючи 16-річного юніора «Індепендьєнте дель Вальє». Незважаючи на обіцянки президента Даніеля Нобоа посилити боротьбу зі злочинністю, ситуація залишається вкрай напруженою. 

Нагадаємо, що раніше було вбито президента кіпріотського футбольного клубу «Карміотіс» Ставрос Дімостенуса. Lenta Cyprus з посиланням на поліцію повідомляє, що Дімостенуса вбили на дорозі неподалік його будинку, коли він їхав в автомобілі, а за кермом був його син. 

вбивство НОВИНИ ФУТБОЛУ

