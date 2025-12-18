Головна Спорт Новини
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу

Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)

Попов служив у званні єфрейтора у 137-й окремій штурмовій бригаді «Урал»

Захисники України знищили російського окупанта Данила Попова. Про це повідомляє «Главком».

Попов долучився до злочинної війни проти України 1 жовтня 2022 року. Служив у званні єфрейтора у 137-й окремій штурмовій бригаді «Урал». Був нагороджений медалями «За відвагу» та «За хоробрість» 2-го ступеня.

Російські пропагандисти повідомляють, що 7 липня 2025 року у боях за населений пункт Троїцьке (Донеччина) Попов зник безвісти. 5 грудня стало відомо про його ліквідацію.

Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ).

Попов у складі юнацької баскетбольної команди (гравці 1999 року народження) під керівництвом тренера Олександра Хатькова тричі вигравав Кубок Сергія Бєлова, двічі – чемпіонат Сибіру, двічі грав у фіналі першості Росії. Також він був капітаном цієї команди.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

