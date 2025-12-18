Головна Спорт Новини
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
Українці вдало виступили на Чемпіонаті Європи U17

Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів та юніорок відбувся у німецькому місті Кінбаум

Юні українські боксери стали найкращою командою у Європі. Про це повідомляє «Главком».

Збірна України U17 посіла перше загальнокомандне місце на чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів та юніорок, що відбувся у німецькому місті Кінбаум.

Нагороди здобули:

  • «Золото»: Катерина Мороз (66 кг); Василина Оласюк (75 кг); Софія Оплюх (+80 кг); Ангеліна Румянцева (52 кг); Діана Поліщук (80 кг); Богдан Козак (66 кг).
  • «Срібло»: Олександра Черевата (46 кг); Євангеліна Петрук (54 кг); Владислава Наливайко (70 кг); Михайло Сидоренко (48 кг); Микита Коваль (70 кг); Олександр Хоменко (+80 кг).
  • «Бронза»: Олексій Колбая (52 кг); Ростислав Городинський (63 кг); Кіріл Бондаренко (75 кг); Дмитро Касьяненко (80 кг); Поліна Ковера (63 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

