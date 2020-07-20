Головного тренера «Динамо» Михайличенка відправили у відставку



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Олексія Михайличенка замінить Віктор Скрипник? Світлина - 1927.kiev.ua

Ймовірним наставником киян називають тренера «Зорі» Віктора Скрипника

Керівництво київського «Динамо» відправило у відставку Олексія Михайличенка і його тренерський штаб.

«Футбольний клуб «Динамо»(Київ) висловлює щиру подяку головному тренеру Олексію Михайличенку та його асистентам Вадиму Євтушенку, Сергію Федорову та Михайлу Михайлову.

Отримавши команду по ходу сезону цей тренерський штаб доклав максимум зусиль заради виконання завдань, поставлених на сезон. Як наслідок, «Динамо» виграло Кубок України та посіло друге місце у чемпіонаті, яке дає право змагатися за участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА.

Водночас керівництво клубу та численну армію динамівських уболівальників не може задовольнити поточний рівень гри команди, відсутність прогресу, достатнього для боротьби за звання чемпіона України та гідного виступу у європейських клубних турнірах. Для цього гра «Динамо» має вийти на якісно інший рівень.

З цією метою підготовку до наступного сезону «Динамо» розпочне із новим тренерським штабом. Про те, хто очолить команду у новому сезоні, буде повідомлено пізніше», – йдеться в офіційному повідомленні, розміщеному на сторінці клубу.

Зауважимо, що серед найімовірніших наступників Михайличенка називають наставника «Зорі» Віктора Скрипника. Саме завдяки нічиїй луганців у матчі заключного туру в зустрічі з «Десною» «Динамо» попри поразку від «Колоса» зберегло другу лігочемпіонську позицію.