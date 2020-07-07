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    «Хто зараз маразматик?». Маркевич згадав Суркісу образливе висловлювання

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    Мирон Маркевич має підстави для критики київського клубу - «Хто зараз маразматик?». Маркевич згадав Суркісу образливе висловлювання
    Мирон Маркевич має підстави для критики київського клубу
    Фото - Укрінформ

    Досвідчений тренер розкритикував нинішній стан речей у київському «Динамо»

    Відомий український тренер Мирон Маркевич, який очолював львівські «Карпати», харківський «Металіст», «Дніпро» і збірну України, а нині є тренером-консультантом у винниківському «Русі» та головою комітету збірних в Українській асоціації футболу, проаналізував стан речей у найтитулованішому футбольному клубі держави, київському «Динамо».

    Столичні футболісти за три тури до фінішу чемпіонату-2019/2020 посідають третє місце і ризикують не потрапити в Лігу чемпіонів.

    «У новому сезоні в «Динамо», мабуть, буде новий тренер, - каже Маркевич у коментарі 1927.kiev.ua. – Потрібно почати із оборони. Як із таким захистом грати в футбол? Це смішно. Середину поля теж потрібно змінювати, як і напад. Як кажуть: «Там немає ні ззаду, ні спереду». Більшість гравців не відповідає рівню київського «Динамо». Є чотири-п’ять футболістів, які заслуговують на увагу. Решта зібрані нашвидкоруч.

    Проблеми, які має зараз «Динамо», проглядалися і раніше. Я озвучував їх і мене обливали брудом. Два роки тому мене називали маразматиком за критику «Динамо» (президент «Динамо» Ігор Суркіс – прим.). І хто зараз маразматик? Як можна було довести команду до такого рівня гри? Залишилась одна назва».

     Читайте також: «Динамо» програло четверте класичне дербі «Шахтарю», Циганков вчинив скандал з журналістом (відео голів)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ігор Суркіс Мирон Маркевич
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