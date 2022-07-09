Окупанти вбили понад 100 українських спортсменів і тренерів
Також четверо українських спортсменів отримали поранення
З початку повномасштабної війни в боях з російськими військами та в результаті обстрілів загинули понад 100 українських спортсменів і тренерів. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
«Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі і діти. Всі вони герої, кращі з найкращих наших людей», – зазначив він.
Крім того, четверо спортсменів поранені, ще 22 перебувають у російському полоні. Українська сторона намагається повернути їх додому.
Також Гутцайт підкреслив, що на сьогодні понад 3 000 спортсменів зі зброєю захищають Україну. На волонтерському фронті - понад 1 100 спортсменів і тренерів.
Нагадаємо, у боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух.
Також 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.
Разом з тим у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях.
Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.
Російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.