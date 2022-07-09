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    Новини

    Окупанти вбили понад 100 українських спортсменів і тренерів

    На сьогодні понад 3000 спортсменів зі зброєю захищають Україну - Окупанти вбили понад 100 українських спортсменів і тренерів
    На сьогодні понад 3000 спортсменів зі зброєю захищають Україну
    фото: Reuters

    Також четверо українських спортсменів отримали поранення

    З початку повномасштабної війни в боях з російськими військами та в результаті обстрілів загинули понад 100 українських спортсменів і тренерів. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

    «Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі і діти. Всі вони герої, кращі з найкращих наших людей», – зазначив він.

    Крім того, четверо спортсменів поранені, ще 22 перебувають у російському полоні. Українська сторона намагається повернути їх додому.

    Також Гутцайт підкреслив, що на сьогодні понад 3 000 спортсменів зі зброєю захищають Україну. На волонтерському фронті - понад 1 100 спортсменів і тренерів.

    Нагадаємо, у боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух.

    Також 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.

    Разом з тим у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях.

    Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

    Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

    Російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

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    Теги: росія окупанти спорт війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вбили понад 100 українських спортсменів і тренерів