Окупанти вбили понад 100 українських спортсменів і тренерів

На сьогодні понад 3000 спортсменів зі зброєю захищають Україну

Також четверо українських спортсменів отримали поранення

З початку повномасштабної війни в боях з російськими військами та в результаті обстрілів загинули понад 100 українських спортсменів і тренерів. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

«Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі і діти. Всі вони герої, кращі з найкращих наших людей», – зазначив він.

Крім того, четверо спортсменів поранені, ще 22 перебувають у російському полоні. Українська сторона намагається повернути їх додому.

Також Гутцайт підкреслив, що на сьогодні понад 3 000 спортсменів зі зброєю захищають Україну. На волонтерському фронті - понад 1 100 спортсменів і тренерів.

Нагадаємо, у боях під Донецьком загинув український борець греко-римського стилю Ігор Пастух.

Також 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині.

Разом з тим у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях.

Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

Російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.



