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    Новини

    У війні з окупантами загинув український боксер

    Рудич був чемпіоном Чернігова та Чернігівської області з боксу - У війні з окупантами загинув український боксер
    Рудич був чемпіоном Чернігова та Чернігівської області з боксу
    фото з відкритих джерел

    Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях

    У війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях. Про це повідомила Чернігівська обласна організація федерації боксу України у Facebook.

    27-річний спортсмен переніс низку операцій, але врятувати його не вдалося.

    Рудич був чемпіоном Чернігова та Чернігівської області з боксу. Він захищав Україну від російських загарбників із 2014 року.

    Раніше у боях з російськими окупантами загинув один із найкращих боксерів Черкащини, дворазовий чемпіон України та майстер спорту міжнародного класу Олег Прудкий.

    Також «Главком» повідомляв про ще одну втрату для українського боксу. Колишній український боксер та арбітр Олексій Купирєв загинув внаслідок ворожого обстрілу в Маріуполі.

    Теги: росія окупанти війна Україна Facebook окупація #stoprussia
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    У війні з окупантами загинув український боксер