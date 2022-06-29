У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко
Мохонко загинув біля міста, яке останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни
У вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині, повідомляє українська Ліга американського футболу.
Ексгравець київського клубу з американського футболу «Патріоти» віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.
Мохонко загинув біля міста, яке останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни.
Нагадаємо, у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях.
Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.
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