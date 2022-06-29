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    Новини

    У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко

    Спортсмен захищав рідну країну ще з 2014 року - У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко
    Спортсмен захищав рідну країну ще з 2014 року
    фото з відкритих джерел

    Мохонко загинув біля міста, яке останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни

    У вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині, повідомляє українська Ліга американського футболу.

    Ексгравець київського клубу з американського футболу «Патріоти» віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

    Мохонко загинув біля міста, яке останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни.

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    У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко
    У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко

    Нагадаємо, у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях.

    Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

    Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

    Російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

    У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша. Також загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур.

    Читайте також інтерв'ю: Міністр спорту Вадим Гутцайт: Чому в Києві не можна грати у футбол?
    Теги: росія окупанти спорт американський футбол
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    У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко