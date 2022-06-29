У бою під Бахмутом загинув ексгравець «Патріотів» Ярослав Мохонко

Спортсмен захищав рідну країну ще з 2014 року

Спортсмен захищав рідну країну ще з 2014 року

Мохонко загинув біля міста, яке останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни

У вівторок, 28 червня, український гравець в американський футбол Ярослав Мохонко загинув у бою під Бахмутом на Донеччині, повідомляє українська Ліга американського футболу.

Ексгравець київського клубу з американського футболу «Патріоти» віддав життя, захищаючи Україну від російських окупантів.

Мохонко загинув біля міста, яке останніми тижнями намагаються штурмувати росіяни.

Нагадаємо, у війні з російськими окупантами загинув ще один український спортсмен. Боксер із Чернігова Ярослав Рудич помер від важкого поранення, отриманого у боях.

Захищаючи нашу державу, загинув військовий розвідник, майстер спорту України міжнародного класу Сергій Карнаухов.

Раніше повідомлялося, що у боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

Російські окупанти вбили 25-річного ексфутболіста друголігової Чайки Олександра Сухенка та його батьків.

У Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша. Також загинув 27-річний вихованець львівських «Карпат» Олег Мазур.