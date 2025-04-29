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Донька боксера Ломаченка здобула дві нагороди міжнародного турніру з акробатики

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Донька боксера Ломаченка здобула дві нагороди міжнародного турніру з акробатики
Вікторія Ломаченко та Анастасія Гаврицула перемогли в кваліфікації та стали третіми в фіналі

У змаганнях в Італії взяли участь понад 500 спортсменів з 14 країн

Вікторія Ломаченко, донька українського боксера Василя Ломаченка, здобула дві нагороди на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики, що проходив в Італії з 17 по 20 квітня. Про це повідомляє «Главком».

У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів з 14 країн.

Вікторія, виступаючи у складі пари з Анастасією Гаврицулою у юніорській категорії (13–19 років), виграла кваліфікаційний раунд і посіла третє місце у фіналі.

37-річний Василь Ломаченко є дворазовим олімпійським чемпіоном і чинним володарем поясів IBF та IBO у легкому дивізіоні.

Нагадаємо, практично всім російським бодібілдерам, які входять до складу національної збірної, не вдалося отримати іспанські візи, необхідні для участі у чемпіонаті Європи.

Згідно з інформацією, наданою Федерацією бодібілдингу Росії, країна-агресор збиралася направити на чемпіонат Європи, який пройде на початку травня в Санта-Сусанні, делегацію із двохсот осіб.

Однак іспанське посольство відхилило більшу частину заявок на отримання віз від спортсменів. При цьому відмови були отримані, незважаючи на наявність офіційного запрошення від Міжнародної федерації бодібілдингу (IFBB) та листів підтримки від глави міста, де проходитиме змагання, а також від Міністерства закордонних справ Російської Федерації.

Європейська першість з бодібілдингу та фітнесу має відбутися з 30 квітня по 5 травня.

Як повідомлялося, українські шпажистки стали чемпіонками світу з фехтування на шпагах серед юніорок.

Анна Максименко, Емілі Конрад, Аліна Дмитрук і Валерія Білоус-Гріджак перемогли у фіналі китайську команду з рахунком 45:34.

Протягом майже всього бою перевага коливалася в обидва боки, але вирішальною стала остання третина матчу: спершу Валерія Білоус-Гріджак виграла свій бій з рахунком 8-7. Потім Аліна Дмитрук подвоїла перевагу нашої команди до 4 уколів завдяки перемозі 3-1. Анна Максименко не лишила жодних шансів своїй суперниці на заключному етапі, розгромивши її 15-8.

Завдяки цій перемозі Україна опинилася в топ-5 медального заліку. Маючи 1 золото, 1 срібло та 1 бронзу, наша країна поступилася лише США, Італії, Єгипту та Канаді.

Теги: Василь Ломаченко спорт бокс

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